به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به برداشت مکانیزه چغندر قند از سطح زمین‌های شهرستان بروجرد گفت: امسال ۸ هزار و ۵۶۰ هکتار از اراضی لرستان زیر کشت چغندر قند رفته که هزار و ۲۰۰ هکتار از آن مربوط به شهرستان بروجرد است.

عزت الله نباتی گفت: پیش بینی می‌شود ۵۷۰ هزار تن چغندر از سطح مزارع استان و ۶۰ هزار تن از سطح مزارع بروجرد برداشت شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از ۶۰ هزار تن محصول برداشت شده در بروجرد ۴۵ هزار تن به کارخانه قند لرستان و مابقی به کارخانه‌های قند استان‌های مجاور ارسال می‌شود.