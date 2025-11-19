پیش بینی برداشت ۶۰ هزار تن چغندر قند از سطح مزارع بروجرد
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: پیش بینی میشود ۶۰ هزار تن چغندر قند از یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی زیر کشت این محصول در شهرستان بروجرد برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به برداشت مکانیزه چغندر قند از سطح زمینهای شهرستان بروجرد گفت: امسال ۸ هزار و ۵۶۰ هکتار از اراضی لرستان زیر کشت چغندر قند رفته که هزار و ۲۰۰ هکتار از آن مربوط به شهرستان بروجرد است.
عزت الله نباتی گفت: پیش بینی میشود ۵۷۰ هزار تن چغندر از سطح مزارع استان و ۶۰ هزار تن از سطح مزارع بروجرد برداشت شود.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از ۶۰ هزار تن محصول برداشت شده در بروجرد ۴۵ هزار تن به کارخانه قند لرستان و مابقی به کارخانههای قند استانهای مجاور ارسال میشود.
نباتی افزود: میانگین برداشت چغندرقند از سطح مزارع بروجرد ۶۶ میز ۶ دهم تن است که از مینگین کشوری ۶۰ تن است بیشتر است.