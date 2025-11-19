پخش زنده
وزارت بهداشت غزه از شهادت هفت نفر در این باریکه طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که شمار کلی شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۹ هزار و ۵۱۳ نفر رسیده است.
بر اساس بیانیه مذکور، در این مدت، ۱۷۰ هزار و ۷۴۵ نفر نیز مجروح شدهاند.
در ۴۸ ساعت گذشته، هفت مورد شهادت ثبت شده است که شامل پنج مورد جدید و ۲ پیکر کشف شده است. علاوه بر این، ۳۳ نفر نیز مجروح شدهاند.
وزارت بهداشت غزه هشدار داده است که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در جادهها باقی ماندهاند و تیمهای امدادی و دفاع مدنی به دلیل شرایط دشوار قادر به دسترسی به آنها نیستند.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۲۸۰ نفر شهید، ۶۷۲ نفر مجروح و ۵۷۱ پیکر کشف شدهاند.