به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان مازندران با حضور ۴۹ شرکت‌کننده در شهر بابل برگزار شد.

حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: نفرات برتر این مسابقات به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به جزئیات این رقابت‌ها افزود: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، حمایت از رویدادهای قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن در جامعه کارگری را از سیاست‌های این اداره‌کل برشمرد و تأکید کرد: تلاش ما گسترش فرهنگ قرآنی و معنویت در محیط کار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری محافل قرآنی سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی و بهره‌وری بیشتر خواهد شد.