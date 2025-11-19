پخش زنده
هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش مازندران با حضور ۴۹ شرکتکننده در شهر بابل برگزار شد.
حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: نفرات برتر این مسابقات به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به جزئیات این رقابتها افزود: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در رشتههای قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن برگزار شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، حمایت از رویدادهای قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن در جامعه کارگری را از سیاستهای این ادارهکل برشمرد و تأکید کرد: تلاش ما گسترش فرهنگ قرآنی و معنویت در محیط کار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری محافل قرآنی سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی و بهرهوری بیشتر خواهد شد.