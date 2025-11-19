پخش زنده
مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: کاری با ما کردید که برای حضور در بازیهای دوستانه هم استرس میگیریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شجاع خلیلزاده مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان امروز چهارشنبه پس از بازگشت از امارات و شکست در فینال تورنمنت العین مقابل ازبکستان در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او که در ابتدا نمیخواست به مصاحبه بپردازد، در پاسخ به این پرسش که منظورش از مطلبی که در صفحه شخصی اش منتشر کرده، چه بوده است، گفت: حرف من با آن دسته از عزیزانی بود که فحاشی میکنند. منظور من همه نبودند. خیلی از صحبتهای من پخش نمیشود. یک تکه از صحبتها را قطع میکنند، میگذارند و بعد همه به من ناسزا میدهند.
وی ادامه داد: صفحه من دست خودم هست و هرچه دوست دارم، میگذارم. تا الان به هیچ کسی بیاحترامی نکردهام. طوری ما را تحت فشار قرار میدهید که وقتی به زمین میرویم، استرس داریم. همه باید به تیم ملی کمک کنیم. هر جا میرویم نقد است. این تیم، تیم ملی کشور ماست.
مدافع تیم ملی فوتبال ایران درباره شکست مقابل ازبکستان گفت: ما دیروز بهتر بازی کردیم یا ازبکستان؟ بازی دوستانه باید نقاط ضعف و قوت را به دست بیاوریم، نه اینکه استرس داشته باشیم. مردم ما به بازیکنان استرس وارد میکنند. برخی افراد جز اینکه تیم ملی را بکوبند، کار دیگری ندارند.
خلیلزاده در خصوص صحبتهای مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان بعد از بازی با ازبکستان، عنوان کرد: طارمی بزرگ تیم ملی است و آنجا این تصمیم را گرفت. کاری با ما میکنید که با این تجربه، برای زدن پنالتی استرس میگیریم. من نمیتوانم فنی صحبت کنم.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا در ضربات پنالتی شرکت نکرد، اظهار داشت: من پنالتی نمیزنم. دوست ندارم بزنم. شما نمیتوانید بگویید چرا پنالتی نمیزنی.
کاپیتان تیم فوتبال تراکتور در پایان در خصوص فضای مجازی گفت: فضای مجازی را سم کردهاید. صفحههای فضای مجازی را دست چند بچه ۱۰، ۱۵ ساله دادهاید که کار به اینجا رسیده است.