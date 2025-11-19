همه دستگاه‌ها موظف به صدور اجازه بهره‌برداری از چاه‌های تحت اختیار خود به شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،فرماندار مشهد امروز در هشتمین نشست شورای اداری شهرستان گفت: اینطرح به تصویب شورای تأمین خراسان رضوی رسیده است. با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حدود چهار هزار لیتر بر ثانیه کمبود آب در شهرستان مشهد داریم، خاطرنشان کرد: ترجیح ما این است که با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، بحث آب مدیریت شود. وی ادامه داد: باید بدون فوت وقت باید مجوز حفر چاه و برداشت آب صادر شود و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری مشهد در جریان اجرای خطوط انتقال آب باید همکاری کنند. حسینی

فرماندار مشهد همچنین افزود: تأکید اول من درباره جذب اعتبارات ابلاغی است تا بودجه‌ای که با همه این سختی‌ها تأمین شده و تخصیص یافته است، بازنگردد. بر این اساس؛ دو ماه دیگر تا دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی باید تلاش کنید حداکثرطرحهای ممکن به سرانجام برسند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو یادآور شد: شورای اداری شهرستان مشهد با تمام قوا پای کار است تا آسایش و آرامش در سطح شهر برقرار باشد و شرایط برای برگزاری انتخابات به شیوه‌ای هدفمند به سمت برگزاری یک رویداد پرشور هدایت شود.

در پایان این نشست، احکام مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات شهرستان مشهد مقدس قرائت و به آنان ابلاغ شد.