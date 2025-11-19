شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات مرغداران و فعالان صنعت طیور استان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امکان‌سنجی راه‌اندازی دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی دیگر موضوعی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار نفر درحوزه صنعت طیور در استان بر لزوم حمایت از واحد‌های تولیدی داخل استان و صادرات مازاد واحد‌های مرغداری تأکید کرد.

ازهاری گفت: افزایش سهم نژاد آرین در مرغداری‌ها نیازمند بازنگری است و مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید در اصلاح این سویه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی در ادامه به ضرورت احداث شهرک‌های کشاورزی و مجموعه‌های گلخانه‌ای و ایجاد صنایع تبدیلی و همچنین تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بخش کشاورزی تأکید کرد.

عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز با تأکید بر اینکه گوشت مرغ یکی از مهم‌ترین اقلام سبد پروتئینی مردم است، افزود: مرغداران مجبور به استفاده از سویه‌ای شده‌اند که عملکرد و بهره‌وری آن پایین است و باید این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

نقشبندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان هم با بیان اینکه در استان ۷۷۴ واحد مرغداری فعال است گفت: میزان جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان از ابتدای امسال تاکنون از افزایش ۱۵ درصدی برخوردار بوده است.

دراین نشست چالش‌های ناشی از لزوم استفاده مرغداران از لاین مرغ آرین بررسی شد. نژادی که به دلیل ذائقه مردم استان و وزن پایین مرغ از آن استقبال نمی‌شود.

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی براساس دستورالعمل موجود، هر واحد مرغداری که سالانه چهار دوره جوجه‌ریزی داشته باشد، باید تا ۲۵ درصد ظرفیت یکی از دوره‌ها یا یک دوره کامل را به تولید با سویه آرین اختصاص دهد؛ اقدامی که به گفته مرغداران فاقد توجیه اقتصادی است.