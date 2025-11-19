به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل صدا و سیمای ایلام از معرفی توانمندی‌ها و تولیدات این مرکز در نمایشگاه افق تحول نیز خبر داد و گفت: استقبال مدیران شبکه‌های سراسری از ظرفیت‌های استان چشمگیر بود.

صدا و سیمای استان ایلام در این دوره تلاش کرده است با نمایش دستاورد‌های تولیدات داخلی و معرفی ظرفیت‌های بومی، مسیر توسعه رسانه‌ای استان را به شبکه‌های سراسری معرفی کند و زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم آورد.