ناصر بهرام، نماینده مدیران کل صداوسیمای استانها در نشست افق تحول رسانه ملی گفت: رویداد ملی ایران جان ثمره تحول و نوآوری و فرصتی برای دیدهشدن ظرفیت استانها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل صدا و سیمای ایلام از معرفی توانمندیها و تولیدات این مرکز در نمایشگاه افق تحول نیز خبر داد و گفت: استقبال مدیران شبکههای سراسری از ظرفیتهای استان چشمگیر بود.
صدا و سیمای استان ایلام در این دوره تلاش کرده است با نمایش دستاوردهای تولیدات داخلی و معرفی ظرفیتهای بومی، مسیر توسعه رسانهای استان را به شبکههای سراسری معرفی کند و زمینه همکاریهای مشترک را فراهم آورد.