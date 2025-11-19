پخش زنده
تعرفههای گسترده دولت ترامپ تنها در چند هفته پس از اجرای دوباره، باعث افت محسوس واردات و کاهش بیسابقه کسری تجاری آمریکا در ماه اوت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، دادههای جدید وزارت بازرگانی آمریکا نشان میدهد واردات کالا و خدمات در اوت ۵.۱ درصد کاهش یافته و با سقوط به رقم ۳۴۰.۴ میلیارد دلار، نخستین تأثیر مستقیم تعرفههای تازه ترامپ بر تجارت خارجی را نمایان کرده است.
تعرفههایی که از ۷ اوت و بر صادرات حدود ۹۰ کشور اعمال شد، شرکتهای آمریکایی را به کاهش خرید تجهیزات صنعتی، مواد اولیه، دارو و تجهیزات مخابراتی وادار کرده است؛ کالاهایی که بنگاهها پیشتر برای مقابله با تعرفهها در حجم زیاد انبار کرده بودند.
صادرات کالاهای آمریکا نیز در آن ماه نیم میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۷۹ میلیارد دلار رسیده، زیرا کشورهای دیگر خرید کالاهای مصرفی، خودرو و قطعات آمریکایی را کاهش دادهاند؛ هرچند صادرات خدمات، از جمله سفر، اندکی افزایش یافته است.
به دنبال افت شدید واردات، کسری تجاری آمریکا نیز نسبت به ژوئیه حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و به ۵۹.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ آماری که به علت تعطیلی دولت با بیش از یک ماه تأخیر منتشر شد.
ترامپ از آوریل امسال با اعلام «روز آزادی اقتصادی» تعرفههای دو رقمی جهانی وضع کرده بود؛ تعرفههایی که پس از چهار ماه توقف، از ۷ اوت دوباره فعال شد و شامل نرخ ۱۵ درصدی برای کالاهای بولیوی، اکوادور و نیجریه، ۲۰ درصد برای محصولات تایوان و ۵۰ درصد برای صادرات برزیل بود، به این ترتیب نرخ مؤثر تعرفههای آمریکا به بیش از ۱۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴ محسوب میشود.
افزایش واردات آمریکا در ماه ژوئیه به علت تلاش شرکتها برای پیشدستی در برابر تعرفههای جدید بود، اما در اوت، با کاهش خرید ماشینآلات، مواد غذایی، نوشیدنیها و تجهیزات صنعتی، تجارت خارجی به شدت افت کرد.
روزنامه نیویورکتایمز در این باره نوشت: کاهش اخیر کسری تجاری ممکن است تحقق یکی از اهداف ترامپ به نظر برسد، اما اقتصاددانان یادآور میشوند که بخش زیادی از افت فعلی ناشی از افزایش غیرطبیعی واردات در ماههای گذشته و تلاش شرکتها برای انبار کردن کالا قبل از اعمال تعرفهها بوده است.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت: با کاهش موجودی انبارها، شرکتها اکنون بیشتر هزینه تعرفهها را به مصرفکنندگان منتقل کردهاند؛ روندی که به افزایش قیمتها، کاهش محبوبیت ترامپ و پیروزی گسترده دموکراتها در انتخابات اخیر محلی دامن زده است، دولت ترامپ در هفته گذشته با اعلام معافیتهای جدید تعرفهای، تلاش کرده است فشار تورمی بر مواد غذایی را کاهش دهد.
به نوشته این روزنامه، بسیاری از تعرفههای ترامپ ممکن است با چالش حقوقی در دیوان عالی روبهرو شوند؛ چرا که قضات در حال بررسی این موضوع هستندکه آیا رئیسجمهور از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است یا نه، این احتمال وجود دارد که بخشی از این تعرفهها در هفتهها یا ماههای آینده محدود یا لغو شود.
این روزنامه در پایان نوشت: حتی در صورت لغو برخی تعرفهها توسط دیوان عالی، ترامپ ابزارهای قانونی دیگری در اختیار دارد و احتمالاً اقدامات مشابهی را برای جایگزینی آنها اتخاذ خواهد کرد.