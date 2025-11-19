

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صحبت از بازگشت ، فرزندان غیور کشور است که روزگاری با سربند "یا زهرا " برای دفاع از وطن از جان گذشتند و امروز در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند تا بگویند، حضرت مادر همواره ، همراهشان است و اگرچه گمنام اند اما تنها نیستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس در استان تشییع و خاکسپاری می‌شود.





