طرح عظیم ۱۵۰۰ واحدی فراجا در منطقه ۲۲ تهران، با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و در زمان‌بندی کم‌نظیر ۱۹۰ روزه، به‌طور کامل توسط مهندسان و متخصصان داخلی و بدون هیچ‌گونه دخالت خارجی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن خبرگزاری صدا و سیما، سامان سالاری‌پور، عضو انجمن سازه‌های فولادی، در نشست خبری با اشاره به بهره‌برداری از طرح مسکونی ۱۵۰۰ واحدی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در منطقه ۲۲ تهران گفت: هزینه نهایی ساخت این پروژه برای هر متر زیربنا حدود ۳۷ میلیون تومان بوده است و بر این اساس، ساخت یک واحد ۱۰۰ متری تقریباً ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه ظرف ۱۹۰ روز کاری از مرحله خاک‌برداری تا تحویل نهایی به بهره‌برداری رسیده است، افزود: «این طرح بزرگ‌ترین پروژه از نوع خود در کشور بوده و برخلاف برخی ادعاها، هیچ شرکت یا نیروی خارجی – از جمله چینی‌ها – در اجرای آن نقش نداشته است.

تمامی مراحل طراحی، اجرا، نصب و برنامه‌ریزی به‌طور کامل توسط مهندسان ایرانی انجام شده و هیچ شرکت خارجی حتی در حد مشاور نیز در این پروژه دخالت نداشته است.»

سالاری‌پور توضیح داد که پروژه مذکور در مجموع شامل ۳۰ بلوک و ۲۳۰۰ واحد مسکونی با زیربنای تقریبی ۳۲۰ هزار مترمربع است. به دلیل محدودیت منابع مالی کارفرما مقرر شد در فاز نخست، ۱۵۰۰ واحد در قالب ۱۹ بلوک با زیربنای ۱۸۰ هزار مترمربع اجرا شود. عملیات اجرایی فاز دوم نیز برای ساخت ۸۰۰ واحد دیگر در قالب ۱۱ بلوک آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به زمان‌بندی کم‌نظیر پروژه گفت:«از آغاز قرارداد در سال ۱۴۰۳ تا پایان عملیات در مدت ۱۹۰ روز، تمامی مراحل از فونداسیون، ساخت اسکلت فلزی در کارخانه و نصب سازه، تا اجرای محوطه‌سازی، فضای سبز و تأسیسات داخلی، به‌صورت صنعتی و برنامه‌ریزی‌شده انجام شد. استفاده از سازه‌های فولادی با اتصالات پیچ‌ و مهره‌ای به‌جای جوشکاری سنتی موجب افزایش کیفیت، کاهش خطا و تسریع اجرای پروژه شد.»

عضو انجمن سازه‌های فولادی درباره ویژگی‌های فنی طرح افزود:«وزن اسکلت فلزی حدود ۶۲ کیلوگرم بر مترمربع است که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف فولاد، موجب افزایش دوام و استحکام سازه نیز شده است. همچنین تمامی بلوک‌ها به مخازن ذخیره آب مجهز هستند و نصب شیرآلات کاهنده مصرف، به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را به همراه داشته است.»

سالاری‌پور تصریح کرد: «به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی، پنل‌های خورشیدی بر روی پشت‌بام تمام بلوک‌ها نصب شده و این سامانه قادر است چندین ساعت برق روزانه مورد نیاز مجموعه را تأمین کند؛ به‌طوری‌که برق حدود ۴۰۰ واحد مسکونی از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین می‌شود.»

وی همچنین از راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب پروژه خبر داد و گفت:«فاضلاب تمامی واحدها جمع‌آوری و پس از تصفیه و مرحله گرم‌زدایی، مجدداً برای مصارف غیرشرب به چرخه بازمی‌گردد.

این سیستم قادر است حدود ۷۰ درصد از آب فاضلاب ورودی را بازیافت کند. افزون بر این، برای هر بلوک دو مخزن، دو پمپ و دو خط مجزای لوله‌کشی آب شرب و آب بازچرخانی طراحی و اجرا شده است.»