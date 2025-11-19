پخش زنده
امروز: -
آیین اختتامیه نخستین اجلاس بین المللی استانداران استانهای ساحلی ایران و ۵ کشور حاشیه دریای خزر با شعار «خزر پل دوستی و توسعه منطقه ای» در تالار مرکزی رشت به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نخستین اجلاس بین المللی استانداران استانهای ساحلی ایران و ۵ کشور حاشیه دریای خزر که به مدت ۲ روز با حضور نمایندگان و مقامات کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استانهای ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در گیلان برگزار شد، امروز در تالار مرکزی رشت به کار خود پایان داد.