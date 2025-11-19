پخش زنده
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از اجرای یک عملیات گسترده پلیسی خبر داد و اعلام کرد که در این طرح بیش از ۱۷ نفر از اراذل و اوباش، صدها خردهفروش مواد مخدر و صدها سارق دستگیر و مقادیر قابل توجهی سلاح، مواد مخدر و اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار دلاور القاصیمهر با تشریح نتایج یک طرح سراسری مقابله با جرایم، اعلام کرد: در این عملیات بیش از ۱۷ نفر از اراذل و اوباش که موجب ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از این افراد کشف و ضبط شد.
وی افزود: در ادامه این طرح، بیش از ۶۰۰ نفر از خردهفروشان مواد مخدر نیز توسط مأموران پلیس دستگیر شدند و در مجموع حدود ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از دستگیری ۶۹۰ سارق در نقاط مختلف این حوزه خبر داد و گفت: در عملیات پلیسی صورتگرفته، ۷۲ دستگاه موتورسیکلت و نزدیک به ۷۰ دستگاه خودروی مسروقه شناسایی و توقیف شد که همانطور که مشاهده میکنید، اموال مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.
به گفته سردار القاصیمهر، در مجموع ۷۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری نیز از متهمان کشف و ضبط شده است.