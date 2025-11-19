پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته بسیج، رزمایش حقوق یاران جهادگر کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در گفتوگو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان گفت: این سازمان از جمله سازمانهای تخصصی بسیج مستضعفین میباشد که هدف اصلی آن کمک به نظام حقوقی کشور است.
رسول بهرامی پور با اشاره به اینکه به مناسبت هفته بسیج رزمایش حقوق یاران جهادگر کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار میشود، ادامه داد: این رزمایش روز جمعه سیام آبان با حضور حقوق یاران جهادگر کشور و با هدف خدمت رسانی در حوزه حقوقی در سراسر کشور اجرا میشود.
وی برپایی میز خدمت، حضور حقوق دانان بسیجی در مناطق محروم را از دیگر برنامههای هفته بسیج این سازمان دانست و خاطر نشان کرد: پارسال با کمک حقوق یاران جهادگر زمینه آزادی ۶ هزار زندانی جرائم غیر عمد فراهم شد که امسال نیز این برنامه در دستور کار سازمان بسیج حقوقدانان قرار دارد.