به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فردین هدایتی ملی پوش سنگین وزن کشورمان پس از کسب نشان طلای کشتی فرنگی بازی‌های همستگی اسلامی ریاض بیان کرد: خدا را شکر پس از مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان توانستم دومین طلای خود را هم بگیرم. دست همه کسانی که برای من زحمت کشیدند را می‌بوسم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

هدایتی در پاسخ به این پرسش که نشان طلای خود را به چه کسی تقدیم می‌کند؟ گفت: مدالم را به امام زمان تقدیم می‌کنم.

او درباره سطح رقابت‌های کشتی فرنگی، گفت: سطح رقابت‌ها بالا بود؛ حریف من در دیدار پایانی نفر سوم جهان بوده است. من آمده بودم که نشان طلا را بگیرم و پرچمدار ایران باشم.