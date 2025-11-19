به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دوران دفاع مقدس شاهد حماسه‌ها و رشادت‌های فراوانی از مردم خوزستان و ایران اسلامی بوده‌ایم که هر کدام از آنها سندی بر افتخارات این سرزمین پرنور است.

حماسه مردم ابوحمیظه سوسنگرد یکی از این افتخارات می‌باشد که مردان و زنان این منطقه در برابر هجوم ارتش بعثی عراق به ثبت رساندند.

صدامیان پس از محاصره این روستا ۵۴ نفر از مردم این منطقه را با خود به اسارت بردند و تاکنون هیچ اثری از این دلاورمردان بدست نیآمده است.

این روستا ۹۸ شهید والامقام را تقدیم کرده است.