روستای ابوحمیظه دشت آزادگان با تقدیم ۹۸ شهید والامقام نمادی از مقاومت و ایثار در دوران دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دوران دفاع مقدس شاهد حماسهها و رشادتهای فراوانی از مردم خوزستان و ایران اسلامی بودهایم که هر کدام از آنها سندی بر افتخارات این سرزمین پرنور است.
حماسه مردم ابوحمیظه سوسنگرد یکی از این افتخارات میباشد که مردان و زنان این منطقه در برابر هجوم ارتش بعثی عراق به ثبت رساندند.
صدامیان پس از محاصره این روستا ۵۴ نفر از مردم این منطقه را با خود به اسارت بردند و تاکنون هیچ اثری از این دلاورمردان بدست نیآمده است.
این روستا ۹۸ شهید والامقام را تقدیم کرده است.