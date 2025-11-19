به مناسبت روز جهانی کارآفرینی و در نشست بررسی موانع و مشکلات بانوان کارآفرین از جمعی از زنان کارآفرین لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی با حضور مسئولان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان از جمعی از زنان کارآفرین لرستان تجلیل شد.
در این مراسم ضمن معرفی الگوهای موفق کارآفرینی، راهکارهای گسترش اشتغال پایدار زنان در بخشهای مختلف اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.