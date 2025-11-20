نخستین مرکز تخصصی حفاظت، تیمار و کالبدشکافی فوک خزری امروز در پارک ملی بوجاق گیلان افتتاح شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاح این مرکز گفت: این مرکز با هدف احیا و مراقبت از تنها پستاندار دریای خزر، نقطه عطفی در اجرای برنامه‌های ملی و منطقه‌ای حفاظت از این گونه در خطر انقراض محسوب می‌شود.

احمدرضا لاهیجان‌زاده افزود: ایجاد چنین زیرساختی یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه بوده و با راه‌اندازی آن، زنجیره مراکز تیمار فوک خزری از شرق تا غرب سواحل خزر کامل شده است.

وی گیلان را از استان‌های پیشرو در پایش وضعیت فوک خزری دانست و افزود: این مرکز علاوه بر تیمار و بازتوانی، ظرفیت تبدیل شدن به یک مجموعه تخصصی دامپزشکی و تحقیقاتی را دارد؛ زیرا دلایل مرگ‌ومیر فوک‌ها کاملاً روشن نیست و نیازمند بررسی‌های دقیق علمی است.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها با اشاره به اینکه تلفات فوک خزری غالباً دور از ساحل رخ می‌دهد، تأکید کرد: آموزش صیادان برای اطلاع‌رسانی سریع، انتقال فوک‌های آسیب‌دیده و استفاده از پهپاد‌ها برای پایش می‌تواند در کاهش تلفات نقش کلیدی داشته باشد.

لاهیجان‌زاده مشارکت مردم محلی را نیز مهم دانست و گفت: همکاری جوامع ساحلی در گزارش مشاهده فوک‌ها و لاشه‌ها، بازوی مهمی برای تقویت برنامه‌های حفاظتی خواهد بود.

فوک خزری با نام علمی Pusa caspica تنها پستاندار بومی دریای خزر است که طبق فهرست سرخ IUCN در رده «در خطر انقراض» قرار دارد. جمعیت این گونه طی یک قرن گذشته بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته و عواملی مانند شکار غیرقانونی، آلودگی آب‌ها، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع غذایی همچنان بقای آن را تهدید می‌کند.