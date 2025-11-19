استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان از دستگاه‌های اجرایی خواست اولویت‌های اصلی خود را احصا و به استانداری ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بسیج فقط یک فرم و لباس نیست بلکه یک خصلت و سبک زندگی است گفت:انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران این روحیه را در مسیر کاری خود نصب‌العین قرار دهند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر تداوم روحیه بسیجی از مدیران خواست تا در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه و خالصانه همپای دولت وفاق ملی حرکت کنند.

استاندار آذربایجان شرقی خروج شورای اداری از حالت کلیشه‌ای و حرکت به سمت بهره‌گیری از یافته‌های جدید با کمک دانشگاهیان را راهبرد مدیریت استان عنوان کرد و گفت:برای نسل جدید نمی‌توان از شیوه‌های سنتی استفاده کرد.

وی از معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خواست تا تسهیل‌گر استفاده تمامی دستگاه‌ها از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی در راستای تحقق اهداف دولت و افزایش رضایتمندی مردم باشد.

سرمست با تمایز قائل شدن بین دولت الکترونیک و هوش مصنوعی خاطرنشان کرد:در دولت الکترونیک صرفاً خدمات رایانه‌ای می‌شود اما در هوش‌مصنوعی، داده‌ها و آمار جمع‌آوری شده تحلیل و پیش‌بینی می‌شوند که مبنای آینده‌پژوهی است.

وی هوش مصنوعی را فراتر از دولت الکترونیک خواند و از مدیران خواست عملکرد سالانه خود را بر این اساس تحلیل و پیش‌بینی کنند.

رئیس شورای اداری آذربایجان شرقی بر مستندسازی و اطلاع‌رسانی دستاورد‌های سفر‌های معاونان رئیس‌جمهور و وزرا به استان تاکید و از مدیران خواست در این سفر‌ها مطالبه‌گر باشند.

سرمست با اشاره به اینکه دولت، دولت وفاق ملی است از مدیران استانی و فرمانداران خواست با نمایندگان مجلس و ائمه جمعه در جهت پیگیری مسائل استانی و شهرستانی همکاری و هم افزایی کنند و نتایج پیگیری‌ها را به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

وی با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به استان، از دستگاه‌های اجرایی خواست اولویت‌های اصلی خود را احصا و به استانداری ارسال کنند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: برنامه‌های ارسالی باید مبتنی بر تحلیل آمار و داده‌ها بوده و هر مدیری باید یک برنامه مشخص و زمان‌بندی شده برای خود تعیین کند.

سرمست با اشاره به تنش آبی و ناترازی انرژی در استان از مدیران خواست ترویج صرفه‌جویی و مصرف بهینه را در برنامه کاری خود لحاظ کرده و برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه استان با برخوردی کریمانه قدم بردارند.

وی با تبریک هفته پژوهش بر لزوم ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد.