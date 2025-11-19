پخش زنده
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت: بار دیگر تأکید میکنیم که تنها مسیر پایدار برای سوریه، یک روند سیاسی فراگیر تحت رهبری و مالکیت سوریها و با تسهیل سازمان ملل متحد است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت با موضوع سوریه افزود: این روند سیاسی فراگیر باید بهطور کامل بر اصول اساسی مندرج در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت استوار باشد.
متن کامل سخنرانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در این جلسه شورای امنیت به این شرح است:
نخست، اجازه میخواهم مراتب تبریک خود را به سیرالئون به مناسبت تصدی ریاست شورای امنیت در ماه جاری ابراز نمایم. همچنین از فدراسیون روسیه بهدلیل ریاست مؤثر و موفق شورای امنیت در ماه اکتبر قدردانی میکنیم. از خانم نجاة رشدی، معاون فرستاده ویژه، و خانم لیزا داتن، مدیر بخش تأمین مالی و ارتباطات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، برای گزارشهای جامع تشکر مینماییم. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حمایت مستمر خود از تعامل سازندهٔ سازمان ملل متحد با مقامات سوریه، با هدف بهبود وضعیت انسانی و تقویت ثبات و روند بهبود در سراسر جمهوری عربی سوریه، تأکید میکند.
در خصوص وضعیت در سوریه، مایلم نکات زیر را مطرح نمایم:
نخست، ایران بار دیگر بر پایبندی راسخ خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه، بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، تأکید مینماید؛ قاطعانه بر این باوریم که حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه باید بهطور کامل محترم شمرده شود. هرگونه تلاش برای تحمیل دستورکارهای خارجی از جمله طرحهایی برای تجزیه، تغییر اجباری بافت جمعیتی، یا ایجاد مناطق خودگردان نامشروع، بهطور مطلق مردود و باید قاطعانه رد شود.
دوم، در خصوص وضعیت امنیتی، محیط همچنان شکننده است. در حالی که ناامنی در بخشهایی از کشور تداوم دارد، عمیقاً نگران آن هستیم که گروههای تروریستی از قبیل داعش و پیکارجویان تروریست خارجی وابسته، همچنان از بیثباتی موجود سوءاستفاده میکنند. فعالیتهای آنان تهدیدی مستقیم و جدی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی بهشمار میرود. تمامی اشکال اشغالگری خارجی که از عوامل اصلی ناامنی و بیثباتی هستند باید پایان یافته و مقامات سوریه میبایست به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه دهند.
همچنین، اقدامات رو به تشدید، بیثباتساز و آشکارا متجاوزانه رژیم صهیونیستی در سوریه بهشدت نگرانکننده است. رژیم اشغالگر صهیونیستی به انجام حملات هوایی مکرر، گسترده و هماهنگ در سراسر قلمرو سوریه ادامه میدهد و در نتیجه، غیرنظامیان را به قتل رسانده، زیرساختهای حیاتی را نابود کرده و تنشهای منطقهای را خطرناکتر میسازد. تلاشهای رژیم اسرائیل برای تحکیم اشغال، گسترش کنترل، و تحمیل قوانین و اداره خود بر جنوب سوریه و بلندیهای اشغالی جولان، غیرقانونی، باطل و بلااثر بوده و هیچگونه اعتبار حقوقی بینالمللی ندارد. این اقدامات نقضی آشکار از حقوق بینالملل، منشور ملل متحد، موافقتنامه جداسازی نیروها (۱۹۷۴)، و تمامی قطعنامههای مربوطه شورای امنیت است. شورای امنیت نباید در برابر چنین تجاوزات نظاممند و غیرقانونی سکوت کند.
سوم، در خصوص وضعیت انسانی، از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، نهادهای ملل متحد و شرکای بشردوستانه برای تلاشهای خستگیناپذیرشان در شرایطی روزبهروز خطرناکتر قدردانی میکنیم. با این حال، وضعیت در سوریه همچنان رو به وخامت است. تشدید مشکلات اقتصادی و کمبود شدید منابع مالی، میلیونها نفر از جمله ۱.۹ میلیون آواره داخلی و ۱.۲ میلیون پناهجوی بازگشته را در معرض خطر شدید فقر و درماندگی قرار داده است. دسترسی کامل، ایمن، سریع و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه، مطابق با اصول انساندوستانه، یک ضرورت اساسی است. سوریه همچنین با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است: تورم افسارگسیخته، زیرساختهای ویران، زنجیرههای تأمین مختلشده، کمبود انرژی، و تشدید خشکسالیها. این دشواریها نتیجه مستقیم سالها تحمیل تحریمهای یکجانبهای است که غیرقانونی، نامشروع و مغایر با منشور ملل متحد هستند. تعلیق این اقدامات غیرقانونی کافی نیست؛ این تحریمها باید بهطور کامل و بدون هیچ قید و شرطی لغو شوند تا امکان بهبود اقتصادی سوریه، احیای وضعیت معیشتی و حمایت از بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت پناهندگان و آوارگان داخلی فراهم شود. تأکید میکنیم که این اقدامات غیرقانونی هرگز نباید بهعنوان ابزار فشار سیاسی یا مداخله در امور داخلی سوریه مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چهارم، در خصوص روند سیاسی، بار دیگر تأکید میکنیم که تنها مسیر پایدار برای سوریه، یک روند سیاسی فراگیر است که بهراستی تحت رهبری و مالکیت
سوریها باشد، با تسهیل سازمان ملل متحد پیش برود، و بهطور کامل بر اصول اساسی مندرج در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت استوار باشد. این روند باید حقوق و آرمانهای مشروع تمامی سوریها از جمله اقلیتها را حفظ کند و در عین حال حاکمیت، استقلال، وحدت و نهادهای ملی سوریه را پاس دارد. تأکید میکنیم که حقوق تمامی جوامع باید بر اساس حقوق بینالملل بهطور کامل رعایت شود و هرگونه فشار یا آزار سیاسی که با هدف جابهجایی اقلیتها در سوریه، بهویژه علویان و شیعیان، صورت میگیرد باید فوراً متوقف شود. از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی آگاهی داریم؛ با این حال، چنین اقدامی تنها باید بخشی از یک روند سیاسی گستردهتر و واقعاً فراگیر باشد که نمایندگی، مشروعیت، و مشارکت کامل تمامی سوریها را تضمین کند.
آقای رئیس، در پایان، ایران به حمایت از مردم سوریه در تلاشهایشان برای برقراری صلح، امنیت، بازسازی و آشتی ملی ادامه خواهد داد. در همین راستا، ایران از بازسازی زیرساختهای سوریه و احیای اقتصاد آن کشور پشتیبانی میکند و آمادگی دارد در تحقق این هدف و تکمیل پروژههای اقتصادی در حال اجرای خود در سوریه، در صورت فراهم بودن شرایط لازم، مساعدت نماید.