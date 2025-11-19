برای تحقق مشارکت پرشور مردم در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، باید تمامی ابزارها و ظرفیت‌های مردمی و نهادی بسیج شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری اصفهان در جلسه تشکل‌های مردمی شهرستان اصفهان با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی در فرمانداری اصفهان ،با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات ، تاکید کرد: مشارکت پرشور یک اصل اساسی است و لازم است همه امکانات لازم برای تحقق آن فراهم شود.

علیرضا قاسمی، با بیان این‌که افزایش فضای مشارکت مردمی در دستور کار قرار دارد، افزود: برگزاری جلسات مستمر با حضور تشکل‌های مردمی و مسئولان این نهادها می‌تواند تأثیر بسزایی در تقویت فضای انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی داشته باشد.

وی هدف از جلسه را بررسی نقش سازنده تشکل‌های مردمی در انتخابات پیش رو دانست و گفت: هر یک از نمایندگان حاضر دیدگاه‌های مثبتی ارائه کردند که می‌تواند در مسیر تحقق مشارکت حداکثری مؤثر باشد.

قاسمی در پایان اعلام کرد که این نشست‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده با حضور گسترده‌تر نهادها و سازمان‌ها ادامه خواهد یافت.