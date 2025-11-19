سرپرست بیمارستان کیش، آگاهی را مهم‌ترین سد مقابل ویروس اچ آی وی برشمرد و گفت: با تشخیص زودهنگام و درمان صحیح، اچ آی وی قابل کنترل است.

آگاهی، مهم‌ترین سد مقابل ویروس اچ آی وی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان‌سیرت، گفت: ویروس اچ آی وی و ابتلا به بیماری ایدز با هم تفاوت دارند.

او گفت: ایدز با تشخیص به‌موقع و درمان صحیح، قابل پیشگیری و مهار است و فرد مبتلا می‌تواند زندگی عادی داشته باشد و حتی بچه‌دار شود.

سرپرست بیمارستان کیش، خاطرنشان کرد: ترس موجود در جامعه ناشی از ناآگاهی است و بسیاری به دلیل انگ اجتماعی از آزمایش خودداری می‌کنند.

دکتر جاودان‌سیرت، افزود: اکنون در دنیا بیش از ۴۱ میلیون نفر اچ آی وی مثبت هستند و ۳۱ میلیون نفر هم تحت درمان‌ هستند و زندگی عادی دارند.

او گفت: در ایران حدود ۴۰ هزار نفر مبتلا به ایدز هستند که ۲۵ هزار نفر از بیماری خود اطلاع دارند و تحت درمان‌هستند.

سرپرست بیمارستان کیش، راه‌های انتقال ویروس را ارتباط جنسی محافظت‌نشده، انتقال از مادر آلوده به نوزاد، استفاده از سرنگ آلوده و در موارد معدود، تزریق خون آلوده عنوان کرد.

دکتر جاودان سیرت، افزود: رعایت ارتباط جنسی امن، درمان مادر مبتلا و استفاده نکردن از سرنگ مشترک، مهم‌ترین راه‌های پیشگیری انتقال ویروس است.

سرپرست بیمارستان کیش، گفت: ابتلا به ایدز پایان زندگی نیست و آگاهی بهترین راه ایمن شدن برابر بیماری است.

او افزود: انجام آزمایش تنها راه تشخیص قطعی است، زیرا علائم اولیه مانند تب، گلودرد مقاوم به درمان، تورم غدد لنفاوی، بثورات پوستی، سردرد طولانی، خستگی شدید، تعریق شبانه و اسهال با بسیاری از بیماری‌های ویروسی مشابه است.

دکتر جاودان‌سیرت، گفت: آزمایش تشخیص ایدز در مراکز درمانی و انتقال خون انجام می‌شود و افراد باید در بروز رفتار پرخطر فوراً برای آزمایش مراجعه کنند.

او با اشاره به اینکه این بیماری ممکن است تا ده سال بدون علامت بماند، هشدار داد: فرد در این مدت می‌تواند ویروس را منتقل کند.

سرپرست بیمارستان کیش، مراحل بیماری را شامل دوره نهفتگی، مرحله متوسط با نشانه‌های پوستی و گوارشی و مرحله پیشرفته با عفونت‌های فرصت‌طلب سرماخوردگی‌های عفونی که زمینه ساز بیماری‌های دیگر است) معرفی کرد و گفت: علت اصلی مرگ بیماران مبتلا به ایدز ضعف سیستم ایمنی است.

او درباره زخم ناشی از برخورد جسم نوک تیز روی بدن، گفت: در این شرایط برای تشخیص ابتلا به ایدز باید چند مرحله در آزمایش شرکت کرد، یک بار در زمان حادثه، یک ماه و سه و شش ماه بعد برای اطمینان از سلامتی و یا ابتلا به بیماری باید در آزمایش شرکت کرد.

دکتر جاودان سیرت، گفت: ارتباط جنسی محافظت‌نشده و احتمال آلودگی، باید پس از ۷۲ ساعت داروی ضدویروس به مدت ۲۸ روز مصرف شود، این دارو در مراکز درمانی رایگان ارائه می‌شود.

سرپرست بیمارستان کیش تأکید کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم مهم‌ترین راه پیشگیری از ابتلا و شیوع بیماری ایدز است.