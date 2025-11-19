استاندار آذربایجان شرقی گفت:پیشنهاد تبدیل شهرک صنعتی بعثت تبریز به منطقه ویژه فناوری‌های نوین مطرح و مورد تایید رئیس‌جمهور قرار گرفته و اکنون در دستور کار مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه هیئت سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده استان آذربایجان شرقی در جذب سرمایه خارجی گفت:این استان در طول تاریخ ارتباطات مستحکمی با کشور‌های منطقه به ویژه قفقاز و ترکیه داشته و این پیشینه بستری ارزشمند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی از ظرفیت‌های شاخص استان افزود: وجود پالایشگاه ها، صنایع ماشین سازی و قطعه سازی، صنایع دارویی و غذایی و همچنین ذخایر غنی معدنی نظیر طلا و مس از مهمترین مزیت‌های رقابتی استان برای جذب سرمایه گذاران خارجی است.

وی با بیان اینکه تبریز به واسطه در اختیار داشتن قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی ایران و بزرگترین بازار سرپوشیده خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای در تعاملات اقتصادی دارد ادامه داد: آذربایجان شرقی سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر جذب سرمایه گذاری خارجی شد و با توجه به موقعیت استراتژیک خود یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور به شمار می‌رود.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های شهرک صنعتی بعثت اشاره کرد و گفت: این شهرک توان تبدیل‌شدن به یک مرکز تولیدی و صنعتی پیشرفته را دارد و می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در جذب فناوری‌های نوین و سرمایه گذاران خارجی ایفا کند.

وی افزود: پیشنهاد تبدیل شهرک صنعتی بعثت تبریز به منطقه ویژه فناوری‌های نوین مطرح و مورد تایید رئیس‌جمهور قرار گرفته و اکنون در دستور کار مدیریت استان است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حجم مبادلات مرزی با کشور‌های همسایه گفت: آذربایجان شرقی بیشترین سطح تبادلات تجاری را با ترکیه دارد و این ظرفیت می‌تواند به طور مستقیم در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی نقش آفرینی کند.

سرمست با بیان اینکه در گذشته کنسولگری ۱۱ کشور در تبریز فعال بوده است اظهار داشت: انتظار می‌رود وزارت امور خارجه برگزاری همایش دیپلماسی در تبریز و نیز فعال سازی کنسولگری‌های روسیه، عراق و چین را در دستور کار قرار دهد.

گفتنی است مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به همراه هیئتی از مدیران ارشد سرمایه‌گذاری کشور در سالن شهید باکری استانداری با استاندار آذربایجان شرقی دیدار و در خصوص ظرفیت‌های جدید سرمایه گذاری در استان گفتگو کردند.