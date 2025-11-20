تعطیلی مرز تمرچین پیرانشهر ؛ امروز و فردا
تردد مرزنشینی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ آبانماه، از مرز تمرچین تعطیل میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛روابط عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به اطلاع مرزنشینان عزیز میرسد؛ با توجه به افزایش حجم تردد و لزوم حفظ کرامت شما بزرگواران، و نیز اعمال محدودیتهای جدید از سوی اقلیم کردستان مبنی بر تردد روزانه حداکثر هزار نفر، به منظور ساماندهی تردد و جلوگیری از بروز اختلال در روندهای مرزی، تردد مرزنشینی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ آبانماه، از مرز تمرچین تعطیل میباشد.
همچنین از هفته آینده، از روز شنبه تا پنجشنبه، تردد مرزنشینان بر اساس حروف الفبا انجام میشود که دستورالعمل و جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
از صبر، همکاری و شکیبایی شما مرزنشینان گرامی صمیمانه سپاسگزاریم.