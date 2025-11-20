تعطیلی مرز تمرچین پیرانشهر ؛ امروز و فردا

تردد مرزنشینی در روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه، از مرز تمرچین تعطیل می‌باشد.