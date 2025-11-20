فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری دو سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار و کشف ۱۲ تخته تابلو فرش نفیس سرقتی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سردار علی محمدی گفت:در پی وقوع سرقت تعداد ۱۲ تخته تابلو فرش نفیس از کارخانه تولیدی در تبریز موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران با اقدامات فنی و تخصصی و اشراف اطلاعاتی، محل اختفای متهمان به سرقت را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان دارای سوابق کیفری متعدد هستند گفت: متهمان پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس به سرقت ۱۲ تخته تابلو فرش نفیس به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سردار محمدی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.