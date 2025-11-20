پروازهای دبی، اربیل وکیش از فرودگاه ارومیه در دست بررسی است
مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی از تقاضای برقراری پرواز دبی، کیش و اربیل از فرودگاه ارومیه خبر داد وگفت: برقراری این پروازها در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛عظیم طهماسبی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با آژانسهای مسافرتی، با اشاره به جایگاه فرودگاه ارومیه اعلام کرد: این فرودگاه به عنوان یکی از فرودگاههای مهم شمالغرب کشور، ظرفیت اثرگذاری جدی در توسعه حملونقل هوایی منطقه دارد. وی گفت با توجه به هممرزی آذربایجان غربی با سه کشور خارجی، افزایش پروازهای داخلی و خارجی از این فرودگاه میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و تسهیل رفتوآمد مسافران شود، توسعه فرودگاه را موتور محرک رشد منطقه دانست و افزود: هماکنون ۹ شرکت هواپیمایی در مسیرهای تهران، مشهد، عسلویه و استانبول در فرودگاه ارومیه فعال هستند.
طهماسبی گفت: توزیع نامناسب ساعتهای پروازی میتواند باعث کاهش لود و ایجاد رقابت منفی شود، از ابتدای آذر، پروازهای بعدازظهر دو شرکت هواپیمایی به نوبت صبح منتقل خواهد شد.
افزایش پروازهای استانبول از فرودگاه ارومیه
وی با بیان اینکه تقاضا برای برقراری پروازهای دبی، اربیل، کیش و همچنین افزایش پروازهای استانبول وجود دارد، افزود: لازمه برنامهریزی برای این مسیرها دریافت اطلاعات دقیق از آژانسهای مسافرتی است.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی تأکید کرد: آژانسها باید دادههای مربوط به تقاضای سفر، ظرفیت فروش و درخواستهای مربوط به مسیرهای جدید را در اختیار فرودگاه قرار دهند تا بر اساس آن امکانسنجی پروازها انجام شود.
طهماسبی با اشاره به نیاز برخی پروازها به چارترکننده اعلام کرد ورود آژانسهای مسافرتی به حوزه چارتر و حمایت از این پروازها میتواند در تثبیت مسیرها و ایجاد اطمینان در میان مسافران نقش مهمی داشته باشد.