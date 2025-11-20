پخش زنده
امروز: -
نادری عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: از سازمان برنامه تا وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای کالابرگ الکترونیک اعلام آمادگی کردهاند و میگویند وزارت رفاه در حال انجام اقدامات دیگر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، احمد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان و احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری به موضوع «جزئیات اجرای کالابرگ الکترونیک» پرداختند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: آقای رامین، دو رویکرد را از دکتر میدری در گزارش شنیدیم که مجلس دنبال آنها نبوده است. الان آخرین وضعیت نسبت به روزی که عملکرد برنامه هفتم بود که دکتر میدری با دکتر قالیباف صحبت کردند تا به امروز چه اتفاق جدیدی رخ داده است؟
رامین: هیچ فرقی نکرده است، مردم باید در قالب کالابرگ کمکی را بگیرند که گویا افزایش قیمتها روی آن سبدی از مواد غذایی که برای بدن آنها توسط انستیتو اغذیه ایران تعریف شده است، قیمت آنها برای خانواده همچنان ثابت بماند. تورم قیمت این سبد را بالا میبرد ما هم ارزش کالابرگ را بالاتر میبریم به طوری که دسترسی مردم به آن همچنان ثابت بماند.
سؤال: اینکه دکتر میدری گفتند ۲۰ درصد تخفیف به این معنی نیست که قیمت ثابت است، یعنی هر چقدر قیمت بالا رفت ۲۰ درصد تخفیف دارد. معنی این چیزی که شما میفرمایید این است که اگر درآمد بنده سال ۲۰ درصد رشد کرد و قدرت خرید بنده بالا رفت، اقلام اساسی من هم ۲۰ درصد بالا بیاید، اما اگر این اتفاق نیفتاد، طبعاً نباید بالا برود؟
رامین: چون ۲ ساعت پیش با دکتر میدری صحبت کردم، نظر ایشان کاملاً نظر مجلس است. ایشان هم فکر میکنند یک سبد کالا برای خانواده ۱۱ قلم مواد غذایی بوده است، انستیتو تغذیه معرفی کرده است. مثلاً قیمت یک قلم از اقلام در اسفندماه ۱۴۰۳ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است، درآمد هم به نسبت این سبد ۸۰۰ هزار تومان بوده است، من ۳۵۰ هزار تومان با این فاصله داشتهام. ۳۵۰ هزار تومان در قالب کالابرگ پرداخت میشده است. امروز آن یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مثلاً شده است یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، فاصله اش چقدر اضافه شده است، من باید بتوانم با آن ۸۵۰ هزار تومانی که دارم، ما باید مابه التفاوت آن را در کالابرگ تأمین کنیم.
سؤال: آقای نادری، بفرمایید؟
نادری: موضوع کالابرگ به یک مفهومی به اسم فقر برمی گردد. چرا الان ما به این نتیجه رسیدهایم که باید کالابرگ بدهیم. ما با یک فقر شدید غذایی مواجه هستیم در میزان کالری که باید مستضعفین یا دهکهای یک تا سه، میزان کالری که اینها نیاز دارند و باید به آنها برسد و سیاستهایی را باید دولت اتخاذ کند که این میزان کالری تأمین شود. اینکه چه سیاستهایی ما را از قبل به اینجا رسانده است، اینها جای بحث دارد. به این نتیجه رسیدیم که باید کالابرگ داده شود که این میزان کالری تأمین شود آن فقر گسترده غذایی تأمین شود. بنده با دکتر میدری صحبت نکردهام، ولی پیامی که از ایشان است، همین مصاحبهای که انجام دادند، این تکست خلاف آن چیزی را میگوید که ما در مجلس مصوب کردهایم و قرار رئیس جمهور و دولت بوده است. دوستان میگویند یا اعتبار بدهیم یا خرید از فروشگاه که ۱۲ هزار فروشگاه است، میگویند با حالت اعتباری بدهیم. ما میگوییم باید کالا داده شود، برداشت بنده از تکست دکتر میدری این است که میفرمایند باید به مردم کالا داده شود و این نقطه اختلاف نظر است و آن چیزی است که ما با دولت بحثی که دکتر میدری کردند ما اختلاف نظر جدی داریم، هنوز هم اعلام نکردهاند، بحث اعتبار و ۱۲ هزار فروشگاه را صرف نظر کردهایم. این خلاف آن چیزی است که در مجلس تعهد کرده بودند و به ما قول داده بودند.
سؤال: آقای رستمی، آخرین اتفاقات را بفرمایید؟
رستمی: بحثی که آقای نادری فرمودند، اسفندماه ۱۴۰۳ آن مطالعاتی که داشتیم خط فقر غذایی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و طبق پایگاه اطلاعاتی که وجود دارد، ما هزینه خانوارها را برآورد کردیم، دیدیم تقریباً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خانوارها روی اقلام غذایی دارند هزینه میکنند. مطالعات ما نشان داد که تقریباً ۴۲۰ هزار تومان فاصله دهکهای پایین تا خط فقر غذایی است. این منطق باعث شد که آن پیشنهادی که ما فرستادیم، مصوب شود، به خانوارهای سه دهک اول ۵۰۰ هزار تومان داده شود که این شکاف فقر جبران شود و برای دهکهای بعدی ۳۵۰ هزار تومان، چون هرچه بالاتر بیاییم این شکاف کاهش پیدا میکند.
سؤال: معیارتان اقلام اساسی و سفره مردم است؟
رستمی: معیار ما طبق آن بستهای که انستیتوی تغذیه اعلام کرده است، یک بستهای برای ۲ هزار و ۳۸۶ کالری اعلام کرده است که اسفندماه آن بسته یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بود. این فاصله را حساب کردیم و به صورت اعتبار در حساب خانوارها شارژ شد که ۱۱ قلم کالای اساسی است که بتوانند روی آن کالاها هزینه را انجام بدهند که برای ۶۱ میلیون نفر، ۲۱ میلیون خانوار این انجام شده است. از اسفندماه این طرح شروع شد و خوشبختانه هم در گزارش بود و هم در نظرسنجی که انجام دادهایم، موجب رضایت خاطر مردم نسبت به دورههای قبلی بود و مردم از این طرح راضیتر بودند. ما یک تجربهای داشتیم در سال ۱۴۰۱ که تلاش زیادی شد که کالاها را با قیمت ثابت به مردم برسانند. یکبار انجام شد و به آن هدف نرسید، سه مرحله در دولت شهید رئیسی فجرانه انجام دادند، در مرحله اول آن از ۱۷ میلیون مشارکت خانوارها شروع شد و به ۱۲ میلیون در مرحله سوم رسید. این مطالعه باعث شد که ما بیاییم اعتبار را دراختیار خانوادهها بگذاریم ولی روی ۱۱ قلم کالا محدودشان کنیم که با انتخاب خودشان خریدشان را انجام بدهند.
سؤال: آقای رامین، بحثی که الان است اینکه قانون گفته است که بسته معیشتی پایه، شما فرمودید آن اختلاف، آقای رستمی هم همین را گفتند. یعنی شاه بیت داستان این است که آیا ما میخواهیم قدرت خرید مردم را روی این اقلام ثابت، اصطلاحاً میخکوب شده انجام بدهیم یا خیر؟
رامین: کاملاً مشخص است. دراسفندماه ۱۴۰۳ همانطور که فرمودند دهکهای یک تا سه هر نفر ۵۰۰ هزار تومان، یک خانواده چهار نفره ۲ میلیون تومان در کارت شان شارژ میشده است که بعنوان اعتبارشان بود، برای خرید آن ۱۱ قلم اگر کارت میکشیدند از این حساب شان کسر میشد. نه تنها سرپرست خانواده، بلکه همه اعضای خانواده اگر خرید میکردندای امکان برای آنها وجود داشته است. اما وقتی میگوییم کالا یعنی اینکه من این پول را به شما نمیدهم همین کالا قرار است که بتوانید در آبانماه ۱۴۰۴ هم همان قدر سهم بیاورید و همان قدر بتوانید خرید کنید. به همین دلیل حساب کردیم دیدیم مثلاً اگر تورم ۴۰ درصد باشد و در طی ۷ ماه گذشته ۲۸ درصد باید آن ۵۰۰ تومان پایه را افزایش بدهیم، میشود ۱۲۰ هزار تومان، پس الان باید در کارت شان ۶۲۰ هزار تومان شارژ کنیم که همان قدرت را داشته باشد، چون قیمت کالا گران شده است.
سؤال: آقای رستمی، مصرف کننده میبیند که قیمتها بالا میرود، مصرف کننده که حساب و کتاب نمیکند و فکر میکند از معیشت عقب افتاده است. شاید متوجه نباشد که این به یک شکلی دارد ترمیم میشود، این را چطور توجیح میکنید؟
رستمی: این روشی که دکتر میدری گفتند، بحث این بود که الان یکسری کالاهایی با قیمت مصوب در کشور وجود دارد، مردم ناراضی هستند که این کالاها به دست شان نمیرسد. طرحی که الان پیشنهاد دادیم اینکه اگر این اقلام با قیمت مصوب در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد ما توزیع شود، این اعتباری که الان برای آنها درنظر گرفتهایم آن را به صورت تخفیف روی این کالاها میتوانیم اعلام کنیم و برنجی که الان مثلاً ۷۰ هزار تومان است، بتوانند از این اعتبار استفاده کنند و این اعتبار را ما یک تخفیفی بدهیم و با ۲۰ درصد تخفیف مثلاً ۵۴ هزار تومان بتوانند خریداری کنند. دو روش دکتر میدری این بود ولی، چون فروشگاههای خرد فعلاً این زیرساخت را ندارند، این اعتباری که الان به صورت همین روش فعلی که اعتبار شارژ میشود بتوانند در روستاها و شهرهای کوچک خریدشان را انجام بدهند. این بحثی بود که دکتر میدری مطرح کردند، این بحث بخاطر وجود زیرساخت است.
نادری: اولاً نظرسنجی که دکتر فرمودند، ما نظرسنجیهای دیگری هم داریم، نظرسنجیهای ما میگوید که ۶۵ درصد از مردم رضایت ندارند. در بحث استماع گزارش وزارت رفاه و دولت در بحث اجرای سال اول برنامه هفتم که خدمت دوستان و مجلس بودیم، آنجا گزارش کمیسیون اجتماعی که ۷ دقیقه بود بنده قرائت کردم و اشاره کردم که ۶۵ درصد از مردم از نحوه توزیع ناراضی هستند. مسئله الان بر اقشار مستضعف آن سه دهک اول به طور ویژه و دهکهای بعدی یک مقدار کمتر، بحث فوریت، بحث معیشت است. یعنی به جایی رسیدهاند که معیشت بحث فوریت دارد. با این مدلی که دوستان میگویند که باید اعتبار برای دوستان بگذاریم، با این آن چیزی که مدنظر ما است درنمی آید. قانون مجلس ماده ۳۱ به صراحت این را توضیح میدهد. عرصه معیشت مردم که یک معیشت حداقلی هم در دهکهای پایین شده است، جای آزمون و خطای روشهای کمتر شناخته شده یا جای آزمون و خطای روشهای این مدلی نیست.
سؤال: البته گفتند در سال ۱۴۰۱ هم این تجربه را داشتهاند؟
نادری: این چیزی که دوستان میگویند با این دو تا آن تجربه نبوده است. اینکه چرا ۱۲ هزار تا، چون ۲۵۰ هزار فروشگاه این کار را انجام میدادند، ۲۳۰ هزار تا زمان شهید رئیسی بود و ۳۰ هزار تا هم به آن اضافه شد. بحث من بر سر دادن اعتبار است، قانون به صراحت در ماده ۳۱ اشاره میکند آن بحث اعتباری نباید باشد، برداشتی که ما از قانون داریم. تعجب میکنم، با دوستان خیلی مفصل صحبت کردهایم، نظر رئیس جمهور هم همین است. بحث قدرت خرید مردم است، با اعتبار قدرت خرید مردم و دغدغه ذهنی و حس کرامت برطرف نمیشود، به قول معروف این مابه التفاوت بحث ارز ترجیحی است که قرار است حذف شود؛ لذا با دادن اعتبار و اینها تأمین نمیشود، نظر ما این است.
رامین: هم تجربه خوب شده است، بارها و بارها در همین مدتی که گذشته است، چهار دوره اجرا شده است. دو مدل تعریف میکردند، یکی از مردم در مرکز پژوهشهای مجلس که خیلی از مردم ترجیح میدادند که پول به آنها داده شود. ما، چون در تئوری معتقد هستیم که اگر قرار است یارانهای پرداخت شود باید منجر به تورم جدید نشود پس بنابراین منبع تأمین آن باید جایی به غیر از استقراض از بانک مرکزی باشد و باید یک منبع مستقلی باشد. دوم اینکه باید تارگتینگ هرچقدر دقیقتر به کسی که میخواهیم این کالابرگ را بدهیم دقیقاً عین پول به آن برسد. پس بنابراین ما هم اطلاعات خوب داریم، هم تجربه اش را داریم، فقط مانده است که ما به جای ۵۰۰ هزار تومان برای سه دهک اول در اسفندماه ۱۴۰۳ باید به موازات تورم مبلغ آن را اضافهتر کنیم. تنها حرفی که این وسط این بود که الان هم دارد این اتفاق میافتد.
سؤال: بحث قانون، بحث سبد معیشتی است، بحث ترمیم پول نیست؟
رامین: نه، اینکه الزاماً فیزیک سبد معشیت را نمیدهند، درفرمایشات مقام معظم رهبری میفرمایند که ما در شرایطی هستیم که کالابرگ الکترونیکی قابل پرداخت است. در کالابرگ الکترونیک سبد را به من نمیدهند، سبد در مغازه است، مبلغ در کالابرگ شارژ میشود و اینطوری خرید میکنند. اما باید قدرت خرید ثابت بماند.
نادری: ماده ۳۱ به صراحت میگوید که در قالب بسته معیشت پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانههای قانونی، این نثر صریح است. این چیزی که نثر صریح است با آن چیزی که دوستان در وزارت رفاه و دولت میگویند، متفاوت است.
سؤال: پس نتیجه میگیرم که در مجلس هم یکی دو روایت راجع به این موضوع است؟
نادری: ما در کمیسیون اجتماعی بحثهای مختلفی کردهایم و به طور خاص در هیئت رئیسه و جلسات مختلفی را آقای دکتر قالیباف با ریاست مجلس و دولت و سایر بزرگواران و وزرای مربوطه داشتهاند، تقریباً نظر مجلس این روایتی است که بنده میگویم یعنی در قالب کالا ارائه داده شود و نه در قالب اعتبار.
رستمی: ما سه سال نود و دو احتمالا حضور ذهن دارند دوستان دولت وقت آمد یعنی وزارت صمت آمد همین سبد کالا را تعریف کرد و توی فروشگاهها توزیع کرد و آن تنشهای اجتماعی که به وجود آمد آن احتمالاً مد نظر قرار بدهند.
نادری: غدر میخواهم سخنگوی محترم دولت هم که هفته قبل مصاحبه کردند گفتند در قالب سبد کالا خود ما در مجلس معترض شدیم آقای دکتر قالیباف هم به آقای میدری متعرض شدهاند که منظور چی است بعداً اصلاح کردند که مد نظر ما این نیست خوب یک شیوه خیلی غلطه، بحث سر این است که این فروشگاهها اونجا عرضه کالا را اتفاق بیفتد و مردم بروند تهیه کنند نه اینکه جور دیگهای که شما میفرمایید.
سوال: باید کمی ابراز ناراحتی کرد که هنوز آبان دارد تمام میشود و قرار است که آبان ماه این کالابرگ در اختیار مردم قرار بگیرد و ما الان داریم راجع به این صحبت میکنیم که آیا باید ما به تفاوت نمیدانم افزایش قیمت را بدهیم یا باید کالا با قیمت ثابت بدهیم؟
نادری: این ناشی از این است که در واقع دولت محترم رفت وسط راه کار دیگهای کرد یعنی در واقع قرار ما با دولت مخصوصا خود آقای رئیسجمهور هم قرارش همین بود با ما و قرار با دولت چیز دیگهای بود من هم واقعاً متاسفم که ما الان باید بشینیم در مورد چیزهایی در سر جزئیات چانه بزنیم.
رستمی: من احساس میکنم که منظوری که حالا دکتر میدری هم مطرح میکردند در واقع درست اینجا تفهیم نشده ببینید آقای دکتر این را صراحتاً گفتند توی این روش جدید کالاهای مصوب فروشگاههای زنجیرهای توزیع بشود ما این زیرساخت را داریم که بتوانیم هم روی قیمتشان نظارت کنیم هم آن تفاوت قیمتها را در واقع دولت پرداخت کند پس آن دغدغهای که آقای نادری گفتند..
سوال: ببینید آقای زنگنه توی این گزارش دیدید دیگر گفتم باید به قیمتهای ثابت هزار و چهارصد و یک تازه، حالا منابع را برویم جلو آقای رستمی منابع اجرای الان تامین شده یا خیر؟
رستمی: سازمان برنامه و پیگیریهایی که ما انجام دادیم شروع کرد به شارژ حساب انشاءالله منابع تامین است فقط این روش نهایی را ما هفته بعد به جمعبندی میرسیم و در واقع اگر زنجیرههای مختلف این طرح، چون ما زیرساختی داریم آماده هر گونه توزیع هستیم.
سوال: پس آبان انجام نمیشود از فرمایش شما؟ الان چقدر منابع شما تجویز کردید در سازمان برنامه برایتان و آیا لازم است هر ماه و چه قدر الان؟
رستمی: حالا اگر با همان نرخهای قبلی برویم بیست و پنج همت هر دوره نیاز است که خوب سازمان برنامه پنج همت از آن را تامین کرده.
سوال: فکر کنم تا یک هفته بیست همت را بتوانید؟
رستمی: تقریباً توی یک بازه یک ماه به صورت دهک بندی شده اجرا میشود و خوب سازمان فرصت دارد.
سوال: یعنی شما کمتر از بیست درصد منابع تان برای آبان ماه تعیین شده است؟
رستمی: ما جامعه هدف مان سه دهک پایین است که این را اینها اعلام میشوند و بعد از مصرف سازمان برنامه بقیه منابع را تجهیز میکند یعنی تا الان شروعش مشکل منابع نداشتند.
سوال: آقای رامین با این اوصافی که منابع اش دارد شما نگران نیستید؟
رامین: من نگران نیستم هفته گذشته ما در کمیسیون اجتماعی مجلس کمیتهای داریم کمیته نظارت بر اجرای قانون و در قانون به اندازه کافی قانون داریم که میبایست کالابرگ در آن اجرا بشود همه نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نمایندگان معاونت برنامه بودجه ریاست محترم جمهور، نمایندگان وزارت رفاه، سازمان بازرسی، مرکز پژوهشها، همه توی کمیسیون خواهش کردم تشریف آوردند مشخص شد که ما در بند خ تبصره دو ماده برنامه بودجه سال هزار و چهارصد و چهار ماه یازده میلیارد یورو پول در نظر گرفته بودیم برای تامین کالاهای اساسی از آنجایی که تا به حال این مبلغ را به صورت ارز ترجیحی و قبل از آن ارز چهار دویستی میدادند به تامین کنندگان یعنی در زنجیره تامین این پرداخت میشد و بعد بنا بر این شد که ما به جای اینکه به زنجیرهای تامین دهیم به مصرفکننده نهایی تامین دهیم.
سوال: ارز ترجیحی حذف شود؟
رامین: ارز ترجیحی را تا حالا حالا پرداخت کردهاند تا همین موقع به صورت قدیم پرداخت کردهاند یعنی دادند به تامین کننده که او بیاید و من که سؤال کردم گفتند که از یازده میلیارد یورو یک چیزی حدود سه و نیم میلیارد یورو میبایست که صرف تامین دارو و لوازم تجهیزات مصرفی پزشکی بشود از آن مبلغ هشت تا هم یک مبلغ زیادی اش به صورت قبل پرداخت شده، اما همچنان مبلغی را که به من گفتند توی کمیسیون باقیمانده مبلغی است که اگر ما اجازه بدهید برویم در بازار دلار صد تومان بخواهیم بفروشیمش خیلی بیشتر از اینکه نه فقط بیست و پنج همت برای یک ماه با آن حسابی که ماها میکنیم میبایست به موازات تورم آن مبلغی که داریم پرداخت میکنیم اضافه بشود میشود سی و سه همت به جای بیست و پنج همت سی و سه همت هم اگر پرداخت بکنند چهار ماه از سال مانده چهار تا از سی و پنج تا اگر حساب بکنم یک چیزی حدود صد و پنجاه همت ما پول نیاز داریم یک و نیم برابر این هنوز از آن پول یازده میلیارد یورویی مانده این اعلام نماینده سازمان مدیریت در آن جلسه بوده.
سوال: آیا قرار است ارز ترجیحی در واقع قیمتش برسد مثلاً به قیمت تالار اول یا دوم حالا ایشان که آزاد حساب کرد آیا همچین اتفاقی قرار است بیفتد بابت تامین منابع؟
نادری: تامین منابع است که تفاوت دارد قبلاً یک قیمتی بود بعدا اضافه کردند سی و خردهای شد بعد ان مابهالتفاوت است که میآید هفتاد و هشت هزار تا و در این حدود، ببینید حالا بحث آقای دکتر رامین محترم، این بحث بحث درستی است همهاش مال کالاهای اساسی نیست سه و نیم میلیاردش مال دارو اقلام دارویی است. سوال: مشخص شد شش تای آن بدهی سال قبل بوده به وارد کنندهها یعنی عملا .. پس ما داریم راجع به چه عددی صحبت میکنیم؟
رامین: دو و دهم میلیارد دلار که من نمیخواهم عددش را بگویم. اگر بخواهند در بازار ارز مبادلهای بفروشند یعنی اگر هشتاد هزار تومان حسابش بکنی میشود صد و هفتاد و شش همت در حالیکه ما اگر به جای بیست پنج همت در ماه سی و سه همت در ماه بدهیم یعنی با تورم همین طوری اضافه اش بکنیم میشود صد و پنجاه همت یعنی همچنان ما منابع فقط براساس آن بند خ موجود داریم.
سوال: آقای رستمی آن مساله تامین مالی را فکر میکنیند که سازمان برنامه دنبالش هستید یا شما دنبالش هستید که این تغییر ناگهانی چون مجلس در قالب بودجه همین امسال نرخ سی و هشت خوردهای را رد کرد و رای نداد دوباره برگشت بیست و هشت و پانصد حالا چطور چنین صحبتهایی در میآید؟
رستمی: خوب آقای دکتر ما واقع وزارت رفاه طبق همان قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی ما همیشه دغدغه مان این بوده که سیاستهای جبرانی برای هر تغییر و تحول اقتصادی در نظر گرفته میشود ما وظیفهمان دیگر اینجا کاملاً اجرا است و طرف مردم، ما نظر هایمان را دادیم خوب آن منابعی که باید در اختیار ما گذاشته بشود و به صورت اعتبار ما بتوانیم درواقع کالابرگ الکترونیک را شارژ کنیم ما اینها را اعلام کردیم و خوب هر تصمیمی بگیرند طبق آن سناریوهای مختلف و طبق پیشبینیهای ما انشاءالله اگر آن منابع را در اختیار ما بگذارند ما زیرساخت و داریم که توزیع کالابرگ الکترونیک را پیش بگیریم.
نادری: حالا نرخ را هر چه قدر بگیریم هر رقمی شما در نظر بگیرید طبق محاسباتی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده حدود حالا من گفتم دو و دهم طبق آنچه در کمیسیون مجلس قرائت کردم دوتاشون دو میلیاردش میرود صرف چالهچولههای دیگر دولت میشود در حالیکه در واقع این باید سر سفره مردم و دهکهای مردم مستضعف بیاید این نکته اول.
بحث اساسی ما این است آقای دکتر قدرت خرید مردم حفظ بشود با این مدل قدرت خرید مردم. ببینید منابع تامین میشود و شده تا حد زیادی بالاخره پیگیریهایی که مجلس داشته خود ریاست محترم مجلس چندین جلسه برگزار کردهاند با رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولین این ما الان مشکل منابع نداریم به نظرم یعنی هر چند اختلاف نظر داریم در اینکه آن شش میلیارد دیگهاش کجا میرود و چگونه خرج میشود در دولت که عرض میکنم صرف برخی کارهای دیگر دولت میشود من قصدم این است هست قدرت خرید مردم با این مدل حفظ نمیشود ببینید توی اسفندماه پارسال مرغ کیلویی هشتاد هزار تومان بوده این سیصد و پنجاه هزار تومان که دوستان اعلام کرند میشد نزدیک چهار و نیم کیلو مرغ حالا حدوداً الان با این سی و پنجاه هزار تومان دوستان که اعلام کردند برای دهک چهار تا هفت چقدر میشود مرغ خرید یک و شش دهم کیلو اینجا آن باگ قصه است که دوستان در واقع من میگویم اصلاً بحث منابع را نکنیم ما بیاییم سر این مدل بحث کنیم.
سوال: آبان را هنوز اعمال نکردند که این اختلاف ایجاد نشده حالا من این را عرض کنم آقای نادری اگر دولت آبانماه اجرا نکرد مجلس چکار میکند؟
رستمی: ببینید در هر صورت ما قرارمان با دولت محترم آبان ماه بود ببینید حالا اینکه ما چه میکنیم تمام کنشگریها ما و دولت محترم و همه اجزای کلی نظام این هست که سر سفره مردم چیزی آورده بشود قاعدتاً از ابزارهای نظارتی استفاده میکنیم برای برخورد با وکسانی که در دولت و تخطی کردهاند یا کم کاری کردند یا هر چیز دیگر، اما این برخورد ما چیزی سر سفره مردم نمیآورد من خواهشم از دوستان این است که اصلاح بکنند روشها را به طور جدیتر بیایند پای کار که مردم و دهکهایی که ما نام بردیم مستضعفین سر سفره شان چیزی بیاید قدرت خریدشان حفظ بشود من واقعاً نگرانم با این مدلی که دوستان دارند جلو میبرند ما هم پول رامیدهیم هم هیچ اتفاقی نمیافتد.
سوال: این مثالی که راجع به مرغ زدید را میتوانید توضیح بفرمایید؟
نادری: پارسال با این پول با سیصد و پنجاه هزار تومان چقدر مرغ میتوانستند بخرند.
رستمی: ببینید آقای دکتر ما الان واقعیتش این است که در طول چهل سال گذشته همیشه با تورم روبه رو بودیم و این که بخواهیم در واقع قدرت خرید مردم را حفظ کنیم یعنی ما سالانه باید بیست درصد میانگین و سالهای اخیر باید چهل درصد حداقل آن منابع را داشتیم که میتوانستیم در واقع برای آن حسابهای مردم شارژ کنیم که آن قدرت خریدشان حفظ بشود واقعیت را باید در نظر گرفت ببینید ما به این تورمی که فعلاً توی جامعه ما هست ناشی از کسری بودجه هست و این هیچ موقع هیچ دولتی نتوانسته توی هیچ کشوری هم همچین تجربهای نداشتیم که بتوانیم این شکاف را پر کنیم دغدغه وزارت رفاه همیشه آن حداقل معیشت مردم بوده یعنی طبق قانون نظام جامع ما همیشه دغدغه مان معیشت مردم بوده، نه واقعیتش این است که ما توی این پروژه قرارمان این شد اگر قراره ارز ترجیحی را حذفش کنیم بایستی مستقیماً مردم پرداخت کنند.
نادری: شما آقای دکتر دارید پاسخ آقای میدری را میدهید میگویید ما اعتبار میخواهیم، دوستان در وزارت رفاه معتقد هستند و شما میگویید که خوب خیلی خوب اگر تورم همیشه هست اگر تورم دارد میرود بالا که هست خوب قدرت خرید مردم به همین نسبت دارد میآید پایین که مرغ را مثال زدم. قدرت خرید مردم را چگونه میخواهیم حفظ کنیم اگر آن کالا رال نمیدهیم.
رستمی: اگر ارز ترجیحی قرار باشد صورت بگیرد ما آمادگی داریم ما زیرساخت را کلاً در اختیار داریم اعتبار در اختیار ما گذاشته بشود با مدلهای مختلف ما میتوانیم این را با دست مردم برسانیم تا اینجا با مسئولیت ماست.
سوال: آبان تمام شد ما همه اش داریم فعل آینده را استفاده میکنیم؟
رستمی: آقای دکتر زیر ساخت ما این انعطاف را دارد که قالبهای مختلفی را به خودش بگیرد ولی بحث این است که تمام این زنجیره باید آن آمادگی را داشته باشند که مطابق آن برنامه ما ..
سوال: شامل کدام وزارتخانهها میشود یا سازمانها؟
رستمی: خوب الان وزارت جهاد کشاورزی است وزارت صمت است سازمان برنامه هست اینها در واقع یک زنجیره...
سوال: الان این آمادگی برایش در چه حدی است؟
رستمی: ببینید ما نامهنگاریهای را با جهاد کشاورزی در واقع انجام دادیم که اگر بتوانند تا هفته بعد این توزیع را در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد ما انجام بدهند ما میتوانیم دغدغهای که آقای نادری هم گفتند است آن را برطرف کنیم.
سوال: پاسخ نامه چی بوده، نامه را کی دادید؟
رستمی: ما تمام این نامهنگاریها را ارسال کردیم و پیگیر هستیم که این آمادگی را به ما اعلام کنند اگر این را انجام بدهند انشاءالله اول هفته بعد ما میتوانیم با روش جدید کالابرگ را به مردم.
رامین: عملیاتی با نامه نوشتن کار درست نمیشود که باید جلسه بگذارند، اتاق عملیات میخواهد.
نادری: سایر وزرایی که دوستان میگویند من صحبت کردم از از سازمان برنامه تا وزارت جهاد اسلامی خلاف این موضوع را میگویند ما آمادگی داریم وزارت رفاه دارد کار دیگر میکند.