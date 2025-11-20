مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت:تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانش آموز در این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و این استقبال گسترده نشان‌دهنده اهمیت موضوع تحول دیجیتال و علاقه‌مندی نسل نو به فعالیت با تکنولوژی‌های نوین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی در جلسه هماهنگی برگزاری همایش استانی ایران دیجیتال که در محل اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰ هزار دانش آموز در این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و این استقبال گسترده نشان‌دهنده اهمیت موضوع تحول دیجیتال و علاقه‌مندی نسل نو به فعالیت با تکنولوژی‌های نوین است.

قاسم جلیلی‌نژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هدف اصلی این همایش را معرفی طرح ملی ایران دیجیتال و مشارکت حداکثری دانش آموزان در این طرح ملی دانست و افزود: زیست‌بوم فناوری‌های نوین با پرورش مهارت‌های دیجیتال و نوآوری، آینده‌ی شغلی دانش‌آموزان را توانمند و پایدار می‌سازد.

جلیلی نژاد با پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی همایش استانی ایران دیجیتال در آموزش پرورش استان تصریح کرد: هماهنگی و انسجام فعالیت‌ها، حفظ استمرار و پایداری، ایجاد بانک اطلاعاتی، تسهیل حمایت‌های مالی و معنوی و پرورش نیروی انسانی متخصص از مزایای ایجاد دبیرخانه دائمی همایش استانی ایران دیجیتال است.

مدیر کل فاوای استان اضافه کرد:طرح ملی ایران دیجیتال شروع راه برای توانمندسازی دانش آموزان و در مرحله بعدی احصاء دانش آموزان توانمنددر این حوزه و تعیین نقشه راه برای آینده شغلی آنها است.

در ادامه این نشست به موضوعات و موارد مربوط به برگزاری مطلوب این همایش استانی در راستای ایجاد مشارکت حداکثری دانش آموزان پرداخته شد.