در این برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین خمیسی، از اساتید حوزه و دانشگاه به‌عنوان سخنران اصلی مراسم، با اشاره به مقام رفیع شهیدان، دفاع مقدس را نماد ایمان، غیرت و مقاومت ملت ایران دانست.

وی بیان کرد که حضور پیکر‌های مطهر شهدا در دانشگاه‌ها یادآور مسیر حقیقی جهاد علمی و اخلاقی برای نسل جوان است.

در این آیین محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز و حجت‌الاسلام و المسلمین محمد انوری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند و در کنار اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کردند.

مسئولان دانشگاه تبریز ضمن ابراز ارادت به مقام شهدا حضور این شهید گمنام را مایه برکت، معنویت و انسجام فرهنگی در فضای علمی دانشگاه تبریز عنوان کردند و در بخش دیگری از مراسم همزمان با ایام فاطمیه برنامه عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) نیز برگزار شد و مداحان اهل‌بیت (ع) با مرثیه‌سرایی حال و هوای سوگواری به مراسم بخشیدند.

این مراسم معنوی که با همراهی گسترده دانشگاهیان همراه بود، جلوه‌ای از پیوند عمیق جامعه دانشگاهی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و بار دیگر یاد شهیدان دفاع مقدس را در فضای علمی کشور زنده کرد.