برگزاری مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه تبریز
مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس با حضور پرشور دانشگاهیان در حسینیه مسجد دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام که به همت هیئت دانشجویی شهدای گمنام دانشگاه تبریز تدارک دیده شده بود با حضور رئیس دانشگاه تبریز، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آذربایجان شرقی و سایر مسئولان، اساتید، دانشجویان و کارکنان رنگ و بوی خاصی به خود گرفت و فضای دانشگاه را آکنده از عطر شهدا کرد.
در این برنامه حجتالاسلام و المسلمین خمیسی، از اساتید حوزه و دانشگاه بهعنوان سخنران اصلی مراسم، با اشاره به مقام رفیع شهیدان، دفاع مقدس را نماد ایمان، غیرت و مقاومت ملت ایران دانست.
وی بیان کرد که حضور پیکرهای مطهر شهدا در دانشگاهها یادآور مسیر حقیقی جهاد علمی و اخلاقی برای نسل جوان است.
در این آیین محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز و حجتالاسلام و المسلمین محمد انوری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند و در کنار اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کردند.
مسئولان دانشگاه تبریز ضمن ابراز ارادت به مقام شهدا حضور این شهید گمنام را مایه برکت، معنویت و انسجام فرهنگی در فضای علمی دانشگاه تبریز عنوان کردند و در بخش دیگری از مراسم همزمان با ایام فاطمیه برنامه عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) نیز برگزار شد و مداحان اهلبیت (ع) با مرثیهسرایی حال و هوای سوگواری به مراسم بخشیدند.
این مراسم معنوی که با همراهی گسترده دانشگاهیان همراه بود، جلوهای از پیوند عمیق جامعه دانشگاهی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت و بار دیگر یاد شهیدان دفاع مقدس را در فضای علمی کشور زنده کرد.