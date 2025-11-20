به گزارش؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان استان ایلام گفت: با هدف مقابله با تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی و ارتقای نظارت بر روند جمع‌آوری و دفع پسماند‌های عمرانی، سامانه هوشمند مبتنی بر GPS برای تمامی خودرو‌ها و ماشین‌آلات فعال در این حوزه راه اندازی شد.