راهاندازی سامانه هوشمند کنترل حمل نخاله در ایلام
دادستان استان ایلام از بهرهبرداری سامانه موقعیتیاب جغرافیایی برای کنترل لحظهای خودروهای حمل نخاله ساختمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان استان ایلام گفت: با هدف مقابله با تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی و ارتقای نظارت بر روند جمعآوری و دفع پسماندهای عمرانی، سامانه هوشمند مبتنی بر GPS برای تمامی خودروها و ماشینآلات فعال در این حوزه راه اندازی شد.
وی افزود: این سامانه امکان پایش لحظهای، کنترل مسیرهای حمل و جلوگیری از هرگونه تخلف در نقاط غیرمجاز را فراهم میکند.
بخشنده عنوان کرد: اطلاعات ثبتشده از طریق این سامانه بهصورت مستمر توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایلام رصد شده و تحت نظارت مستقیم دادستانی قرار خواهد داشت.
دادستان ایلام تأکید کرد: تخلیه غیرمجاز نخاله در حریم شهر یا مناطق فاقد مجوز، مصداق جرم بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی خواست تا برای اجرای دقیق این طرح همکاری کامل داشته باشند.