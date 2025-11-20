هفته نخست مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ با قهرمانی انواری و هژبر در بخش بانوان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زوج نازنین انواری و ساره هژبر با نتیجه ۲ بر یک از سد تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری عبور کرد تا با کسب این نتیجه تکلیف تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان مشخص شود.

در پایان این رقابت‌ها نیز تیم‌های نیلوفر فرج زاده و فوژان حقگو حقیقی و مارال چهارده چریکی و نیکی ثابتی در جایگاه سوم مشترک ایستادند.

در پایان این رویداد بین‌المللی ۲ هفته‌ای که با عنوان پرشین‌گلف در تقویم جهانی ثبت شده، شرکت کنندگان با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری را خواهند داشت.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است.

کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند.

میلاد کی‌مرام نیز مسئولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان را بر عهده دارد و با حضور در جزیره کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران تنیس ساحلی نظارت دارد.