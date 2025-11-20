پخش زنده
رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای اصلی منتهی به استان از چهارشنبه ۲۸ آبان تا سهشنبه ۴ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان گفت: این محدودیتها با توجه به افزایش حجم تردد و به منظور ارتقای ایمنی، مدیریت بار ترافیکی و روانسازی عبور و مرور وسایل نقلیه اجرا میشود.
وی افزود: تردد کلیه موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ چهارشنبه تا ساعت ۸ صبح روز سهشنبه ۴ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع خواهد بود. این محدودیت شامل موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی نمیشود.
رئیس پلیس راه مازندران در خصوص محدودیتهای محور چالوس تصریح کرد: در روزهای جمعه ۳۰ آبان و دوشنبه ۳ آذر، تردد خودروهای سبک از ابتدای آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۲ ممنوع بوده و از ساعت ۱۳ مسیر از پل زنگوله به بعد مسدود میشود. همچنین از ساعت ۱۵، مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه در خواهد آمد.
سرهنگ عبادی در ادامه به محدودیتهای محور هراز اشاره کرد و گفت: در روزهای پنجشنبه، جمعه، یکشنبه و دوشنبه، در صورت بروز ترافیک سنگین، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان اجرا خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین اشاره کرد و افزود: تردد تریلر و کامیون در محورهای چالوس و هراز همچنان ممنوع است. همچنین در محور هراز، عبور کامیون و کامیونت - به استثنای حاملان مواد سوختی - در روزهای چهارشنبه تا جمعه و نیز یکشنبه و دوشنبه، از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ شب ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان با اشاره به پویش ملی "نه به تصادف"، از مسافران خواست: با در نظر گرفتن این محدودیتها، برنامه سفر خود را تنظیم کرده و حتیالمقدور از انجام سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی خودداری کنند.