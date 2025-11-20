پخش زنده
امروز: -
«فرمانده»، «تعقیب غیرمعمولی»، «شب طولانی»، «دزد و نویسنده»، «ساوالان»، «مرد قد بلند»، «اتوبوس» و «راه اژدها»، از جمله فیلمهای سینمایی است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی «الکساندر گوریانوف»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم با بازی والری آفاناسف، وادیم آندریف و اوگنی آنتونوف؛ داستان زندگی واقعی نخستین فرمانده گروه ضدتروریستی آلفا در روسیه است. از کودکی پُرتلاطم در یکی از روستاهای اورال بعد از مرگ پدر و در خانوادهای بزرگ، او با سختیهای جنگ و خرابیهای زیادی مواجه میشود و با ارادهای راسخ، خود را به صفوف نیروهای ویژه میرساند و ...
فیلم سینمایی جدید «تعقیب غیرمعمولی» به کارگردانی «کیم جائه هون»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی پارک سونگ وونگ، کواک سی یانگ، یون کیونگ هو، جونگ یو جین، پارک هیو جو و سون جونگ هاک خواهیم دید: دست روزگار سه انسان متفاوت را در یک زمان به شهری آرام در کره (جِجو (میرساند. کارآگاه چو سو کوانگ که در واقع به خاطر خشونت در رفتار با تبهکاران از سئول به ججو منتقل و در واقع تبعید میشود. کیم این هه که کلاهبرداری حرفهای و فراری است و البته دوران کودکی اش را در پرورشگاهی در همین شهر گذرانده است؛ و بالاخره ژو لین فانگ که سرکردة یک باند بزرگ توزیع مواد مخدر فنتالین در کشورهای خاور دور است و حالا با همدستی پزشک زنی به نام یانگ سه را درصدد تصاحب بازارچۀ محلی شهر برای گسترش کار خود و در واقع توزیع گستردة مواد مخدر است و ...
فیلم سینمایی جدید «شب طولانی» به کارگردانی «میشل بلانچارت»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جاناتان فلتری، نتچا کریف، جوناس بلوکت، توماس موستی، رومن دوریس، سام لوویک، نابیل ملات، کلیر بادسن و گراهام گیت آمده است: مدی جوان سیاهپوستی است که به کار کلیدسازی سیار مشغول است. او که به تنهایی در اتومبیل ون خود زندگی میکند، در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی مشتریان است. یک شب دختر جوانی که خود را کلر معرفی میکند با او تماس گرفته و برای گشودن قفل درِ آپارتمانش درخواست کمک میکند. مدی قفل در را میگشاید و دختر به بهانۀ گرفتن پول از عابر بانک برای پرداخت حق الزحمۀ مدی به خیابان میرود. غافل از این که آپارتمان متعلق به دیگری است و در واقع، کلر مقدار زیادی پول را از درون آپارتمان به سرقت برده است! دقایقی بعد صاحب آپارتمان سر رسیده و بدون معطلی و به قصد جانِ مدی با او درگیر میشود. در طی درگیری مدی برای نجات جان خود، با پیچ گوشتی ضربهای به گردن مرد میزند که باعث مرگ او میشود. دوستان مقتول سر رسیده و مدی را نزد رییس خود (یانیک (میبرند. معلوم میشود همۀ این مردان، تبهکار هستند و دختر پول هنگفتی را از آنها به یغما برده است. مدی برای نجات جان خود، ماجرا و مشخصات کلر را برای یانیک شرح داده و یانیک تا انتهای شب به او فرصت میدهد تا کلر و پولها را بیابد، اما ...
فیلم سینمایی «دزد و نویسنده» به کارگردانی «کاظم معصومی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: رحمان پس از آزادی از زندان تصمیم دارد شرافتمندانه زندگی کند، اما به دلیل سوء سابقه موفق به یافتن کار نمیشود. به ناچار راهی اهواز میشود تا بلکه به کمک خواهر یا شوهرخواهرش کاری دست و پا کند، اما شوهر خواهر هم دست رحمان را نمیگیرد و ناچار رحمان باز به تهران برمی گردد. در مسیر برگشت و در قطار رحمان با پیرمردی آشنا میشود که ساک دستی اش را محکم چسبیده است. رحمان ساک را میدزدد ولی ساک پر از دست نوشتههای پیرمرد است و داروهای او. پیرمرد نویسنده که زحمت ده ساله اش را در آن ساک از کف داده به هر زحمتی نشانی منزل رحمان را مییابد تا حاصل عمرش را پس بگیرد، اما.
علی نصیریان، زنده یاد خسرو شکیبایی و آهو خردمند در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی» به کارگردانی «آنتونی بل»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان با بازی جنیفر کامرون، پل دابسون و برایان دراموند آمده است: نورم باید بتواند برای جشن سال نو به قله برج یخی صعود نماید و گرنه طوفان یخی بر پا میشود و سرزمین شمالی در یخ و سرما میماند ولی او تاجش را گم کرده و بدون تاجش هم نمیتواند این کار را انجام دهد. وی میخواهد این قضیه را همسر و فرزندانش که مدام از وی به خاطر کار زیاد و وقت کافی برای خانواده نگذاشتن شکایت میکند پنهان نماید و وانمود میکند که میخواهد به یک سفر بروند. در آنجا نورم بالاخره رد بچههایی که تاجش را برای این که پدرشان را خوشحال نمایند میگیرد و ...
فیلم سینمایی «ساوالان» به کارگردانی «یدالله صمدی»، ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: گروهی راهزن هر سال اهالی روستای ساوالان را غارت میکنند. اهالی روستا به توصیه کدخدا عدهای مزدور به رهبری دوربوش خان را به کمک میطلبند تا با راهزنها مقابله کنند. جوانی به نام سلام نیز به آنها ملحق میشود. آنها با استقبال پرشور اهالی ساوالان رو به رو میشوند. به زودی دوربوش خان و گروهش که قصد دارند پیش از راهزنها اهالی ساوالان را چپاول کنند با مخالفت اهالی رو به رو میشوند. دو گروه راهزنها و دوربوش خان در صدد برمی آیند تا اهالی ساوالان را گوشمالی سختی بدهند؛ اما ...
در این فیلم؛ مجید مظفری، محمد برسوزیان، فردوس کاویانی و خسرو دستگیر به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی «برادران داسلر ۲» به کارگردانی «سریل باس و فیلیپ استینرت»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی کریستین فریدل، هانو کافلر و هانا هرزپرانگ خواهیم دید: کفاشی به نام داسلر در کشور آلمان کارگاه کوچکی دارد. او به زندگی خود قانع است و در کمال محافظه کاری به هیچ عنوان به فکر توسعه اقتصادی در شغل خود نیست. در عوض دو پسرش آدی و رودی به شدت به فکر پیشرفت و توسعه بخشیدن به کارگاه کوچک کفاشی و در دست گرفتن تولیدات در بازار کفش هستند. به همین منظور دو برادر علی رغم هشدارهای پدر و گوشزد کردن مخاطرات بازار، تلاش برای توسعه بخشیدن به تولید کفشهای بروز و توجه به درخواست متقاضیان را آغاز میکنند. در این میان آدی که نبوغ و استعداد بیشتری از رودی دارد طرح جدیدی از کفش ورزشی را طراحی و تولید میکند. از طرف دیگر رودی نیز با شم اقتصادی بسیار خوب خود تولیدات را به بهترین نحو در بازار عرضه میکند. بدین ترتیب کم کم کارگاه داسلر به کارخانه عظیم و صاحب نامی تبدیل میشود و بقیه ماجرا..
فیلم سینمایی «مرد قد بلند» به کارگردانی «پاسکال لاوژیه»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جسیکا بیل، ژودل فرلاند و ویلیام بی دایویس خواهیم دید: یک مادر بعد از این که فرزندش ناپدید میشود، تصمیم میگیرد به دنبال فردی مشهور به مرد قد بلند بگردد، که گفته میشود او عامل ناپدید شدن کودکان است، اما ...
«قتل در قطار سریع السیر شرق» به کارگردانی «کنت برانا»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کنت برانا و جانی دپ خواهیم دید: هرکول پوآرو پس از حل و فصل کردن آخرین پرونده اش تصمیم میگیرد برای مدتی استراحت کند و به تعطیلات برود، اما دوباره به لندن فراخوانده میشود تا در یک قطار سریع و السیر حضور یابد. اما روز بعد از حضور پوآرو، قتلی در قطار اتفاق میافتد و طی آن فردی به نام رچت به قتل میرسد که ...
فیلم سینمایی «اتوبوس» به کارگردانی «یدالله صمدی»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: نعمت که در پایین ده زندگی میکند اتوبوسی میخرد و اهالی ده بالا از این قضیه ناراحت میشوند و بین اهالی ده پایین و بالا درگیری ایجاد میشود ...
زنده یاد هادی اسلامی، حمید طاعتی و زنده یاد مرتضی احمدی در فیلم سینمایی «اتوبوس» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «راه اژدها» به کارگردانی «بروس لی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی بروس لی، چاک نوریس و چونگ هسین هوانگ خواهید دید: گانگسترهای شهر رم قصد تصاحب رستوران دختر جوانی به اسم چن چنگ هورا را دارند. او از عمویش که ساکن هنگ کنگ است تقاضای کمک میکند. تانگ لونگ فرستاده عموی هورا است. ابتدا همه فکر میکنند او قادر نیست از پس تبهکاران برآید ولی...
فیلم سینمایی جدید «هزار توی خرگوش» به کارگردانی «مانولو کارو»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی دبی میزار، مانوئل گارسیا رولفو، ترزا رویز، دانیل خیمنس کاچو، رائول برایونز، پیر لوئیس، مرسدس هرناندز و آلفردو گاتیکا؛ در مورد پسری ۱۰ ساله از یک خانواده ثروتمند به نام توچتلی است که همه چیز در زندگی خود دارد. حال توچتلی تنها چیزی که میخواهد یک حیوان جدید برای باغ وحش خانگیاش است، یک اسب آبی کوتوله از لیبریا! در این میان پدر او یولکو، سلطان مواد مخدر، حاضر است تمام خواستههای پسرش را برآورده کند، حتی اگر این خواسته داشتن یک حیوان عجیب و غریب در خطر انقراض باشد، اما ...
فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به کارگردانی «جواد اردکانی»، ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم درباره برونسی فرماندهای است که لحظهای در اصول خود تردید نمیکند، برونسی از جبهه به شهر میآید تا همزمان عملیات خیبر را جمع کرده و برای عملیات بدر به جبهه بروند، اما هر یک از آنها مسائلی دارند که برونسی باید حل کند که ...
داوود عین آبادی، محمد تقی نژاد، علی بکائیان، حسن چودن، سعید ولی زاده، حکیمه خاکسار و ندا کوهی در فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به هنرمندی پرداختهاند.
پویانمایی سینمایی «کرگدنی به نام ریکی» به کارگردانی «اروین بودیونو»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: ریکی، کرگدن مهربان و شجاعی است که در جنگل به حیوانات کمک میکند. روزی یک شکارچی شاخ او را میشکند تا برای تزئین خانهی خود از آن استفاده کند. ریکی با از دست دادن شاخش غمگین و ناراحت میشود. تا این که دوست او، بنی، به او پیشنهاد میدهد که بروند و به دنبال شاخ بگردند. در طول این ماجراجویی ریکی با حیوانات مختلفی روبهرو میشود و به آنها کمک میکند. آنها نیز به پاس تشکر از او، هریک چیزی به او هدیه میدهند و ...
فیلم سینمایی «بازگشت برنی» به کارگردانی «کرک هریس»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی لوگن آلن، کوین سوربو، پاتریک مولدون و تامی رز آمده است: وینستون میلز که با همدستی شهردار قصد داشت در ساحل اقیانوس، کارخانه شیمیایی خطرناکی را راه اندازی کنند به زندان میافتد. اما به او حکم آزادی مشروط دادهاند. او به حکم دادگاه در مرکز آبزیان موظف به انجام خدمات اجتماعی میشود تا در صورت حسن انجام کار زودتر از محکومیتش خلاص شود. هالی و کوین فرزندان رایان نیز اکنون در مرکز که پدرشان نیز مدیر بازاریابی آنجاست، مشغول به همکاری برای نگهداری از حیوانات هستند. آنها با دیدن میلز شوکه و نگران میشوند و باور ندارند که او قصد خیری از آمدن به مرکز داشته باشد برای همین ...
پویانمایی سینمایی «در جستجوی دوری» به کارگردانی «اندرو استانتون»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: پس از اینکه مارلین به کمک دوری، نمو را پیدا میکند، آنها مانند یک خانواده در کنار هم در اقیانوس زندگی خود را آغاز میکنند. دوری، ماهی آبی رنگ فراموشکاری است؛ به همین خاطر همیشه با خود تکرار میکند که کجاست و نامش چیست. روزی دوری همراه با نمو در کلاسی شرکت میکند که ناگهان چیزی از زندگی گذشتهاش را به خاطر میآورد. او به سرعت به اقیانوس میرود. به دنبال آن مارلین و نمو هم برای پیدا کردن او وارد اقیانوس میشوند...