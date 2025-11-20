پخش زنده
امروز: -
فرمانده پلیس راه رامسر-تنکابن از توقیف خودروهای پنوماتیک و دستکاری شده که موجب سلب آرامش مردم میشوند،خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده پلیس راه رامسر-تنکابن از توقیف خودروهای پنوماتیک و دستکاری شده که موجب سلب آرامش مردم میشوند، خبر داد و گفت: با این خودروها شدیدترین برخورد قانونی انجام میشود.
سرهنگ احمدی تبار با اعلام این خبر تأکید کرد: پلیس راه رامسر-تنکابن به صورت شبانهروزی خودروهای نامتعارف را شناسایی و توقیف میکند.
وی افزود: برای این خودروها پرونده قضایی تشکیل و روی داربست نصب میشوند.
فرمانده پلیس راه رامسر-تنکابن با اشاره به دلایل برخورد با این خودروها گفت: تغییر وضعیت ظاهری خودرو، تغییرات موتور برای شتاب بیشتر از حد استاندارد، پنوماتیک و تقویت موتور و تغییر در منبع اگزوز از موارد خلاف است.
سرهنگ احمدی تبار هشدار داد: به تمام رانندگانی که عمداً سبب سلب آسایش مردم میشوند، اعلام میکنیم که بدون هیچ گذشتی، شدیدترین برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.