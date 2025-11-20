پخش زنده
فدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) در مراسم سالانه جوایز خود، اشرف حکیمی، ستاره مغربی باشگاه فوتبال پاریسنژرمن را بهعنوان بهترین بازیکن سال این قاره معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم جوایز بهترینهای سال فوتبال آفریا دیشب در رباط مغرب برگزار شد.
برترینهای سال قاره آفریقا به این شرح است:
بازیکن مرد سال: اشرف حکیمی (مغرب – پاری سن ژرمن)
اشرف حکیمی با پیشی گرفتن از محمد صلاح و اوسیمن جایزه مرد سال آفریقا را به خود اختصاص داد.
برنده تیم ملی زنان سال: نیجریه
تیمی که رکوردها را شکست و سالی پرافتخار را به نام خود ثبت کرد.
برنده تیم ملی مردان سال: تیم کمتر از ۲۰ سال مغرب
باشگاه سال مردان: پیرامیدز مصر
باشگاهی که چنان فصل درخشانی داشت که به عقیده همه فوتبالدوستان قاره آفریقا تاریخ ساز شد. پیرامیدز برای اولین بار در تاریخش باشگاه سال آفریقا شد.
بهترین بازیکن بینباشگاهی مردان: فیستون مایله (جمهوری دموکراتیک کنگو)
تیم ملی کنگو با درخشش او موفق شد نیجریه را شکست داده و راهی جام جهانی شود.
بهترین دروازهبان زنان: چیاماکا نادوزیه (نیجریه)
سهگانهای تاریخی؛ نادوزیه برای سومین سال متوالی دستکش طلایی قاره را از آن خود کرد.
بهترین دروازهبان مردان: یاسین بونو (مغرب)
دروازهبانی که در الهلال به درخشش ادامه داده و بهترین گلر سال آفریقاست. بونو بار دیگر بر قله قاره ایستاد.
مربی سال آفریقا: بوبیستا (کیپوِرد)
سرمربیای که کشورش را به جام جهانی رساند.