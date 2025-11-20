اشرف حکیمی بهترین بازیکن سال قاره آفریقا شد

فدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) در مراسم سالانه جوایز خود، اشرف حکیمی، ستاره مغربی باشگاه فوتبال پاری‌سن‌ژرمن را به‌عنوان بهترین بازیکن سال این قاره معرفی کرد.