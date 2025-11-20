به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ جهانبخش عطایی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه شعار هفته گرامیداشت بسیج امسال "بسیج، مردم، اقتدار ملی" انتخاب شده است، گفت: تلاش شده امسال برنامه‌های هفته گرامیداشت بسیج با محوریت مردم برگزار شود و کیفیت و اثربخشی آن افزایش یابد.

وی هدف از برگزاری این برنامه‌ها را تبیین، تشریح و نمایش توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و الگو‌های بسیج در عرصه‌های مختلف و تقدیر از زحمات شبانه‌روزی بسیجیان خستگی ناپذیر دانست.

وی اظهار کرد: نواختن زنگ مدرسه عشق و بسیج در مدارس و تبیین تفکر و عملکرد بسیج به صورت چهره به چهره و پخش مستند در کلاس‌های درس، رزمایش فاطمی (۵) با حضور ۶۰۰ گروه جهادی و ارائه خدمات در ۱۲ عرصه خدماتی، بهداشتی، درمانی، عمرانی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی به ویژه مناطق کم‌برخوردار، برگزاری اجلاسیه شهدای جهادگران فاطمی در خلخال با حضور سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور و اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیات جنوب کشور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته بسیج است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادانه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا و تجلیل و تکریم از خانواده‌های فرماندهان پایگاه‌ها، تجلیل و تکریم از بسیجیان، نخبگان، قهرمانان و مدال آوران، دیدار بسیجیان با امامان جمعه و سخنرانی فرماندهان قبل از خطبه‌های نماز جمعه، افتتاح پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری جشنواره جهادگران علم و فن‌آوری و اقتصاد دانش بنیان، همایش بزرگ بانوان فاطمی، تکریم از مادران سه فرزند، اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق روستایی و کم‌برخوردار و ارائه خدمات رایگان به نیازمندان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته بسیج ذکر کرد.

سرهنگ عطایی بیان کرد: برای این هفته مسابقه کتابخوانی، یادواره شهدا، شب شعر، اجتماع بسیجیان، نمایشگاه طرح اسوه، برگزاری نمایشگاه یاس کبود، رزمایش کارزار خدمت، اکران فیلم و اجرای انواع جشنواره هنری و برگزاری مسابقات پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: افتتاح ۱۰ واحد مسکونی محرومان، تکمیل، بازسازی و مرمت ۲۱ مسجد و پایگاه مقاومت، افتتاح مدرسه، ۲۴ کارگاه اشتغالزایی، ۳۰ کیلومتر راه روستایی، ۱۲ پروژه آبرسانی و ۱۱ سیل بند سنگی و ملاتی از جمله پروژه‌های قابل افتتاح هفته بسیج در استان اردبیل است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: برای احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی بسیج استان در قالب ۸۰ پروژه ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

سرهنگ عطایی گفت: جهاد تبیین، جهاد خدمت‌رسانی و جهاد امیدآفرینی از مهم‌ترین اهداف و محور‌های هفته گرامیداست بسیج استان است و تمام برنامه‌ها باید منجر به حفظ انسجام بسیجیان و تولید قدرت نرم برای کشور، تبیین و برجسته‌سازی مکتب بسیج با انعکاس و معرفی الگوها، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، جذابیت‌ها، مجاهدت‌ها و حماسه آفرینی‌های بسیج در طول تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب، کودک کش و صهیونیستی اسراییل علیه کشورمان شود.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "بسیج برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین است" افزود: به معنی واقعی کلمه امروز بسیج برای دوستان افتخار و برای دشمنان مایوس کننده هستند.