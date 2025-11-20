پخش زنده
امروز: -
رییس ستاد بزرگداشت هفته بسیج استان اردبیل از برگزاری بیش از ۸۰۰ مورد برنامه متنوع در قالب ۱۰۰ عنوان همزمان با هفته بسیج در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ جهانبخش عطایی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه شعار هفته گرامیداشت بسیج امسال "بسیج، مردم، اقتدار ملی" انتخاب شده است، گفت: تلاش شده امسال برنامههای هفته گرامیداشت بسیج با محوریت مردم برگزار شود و کیفیت و اثربخشی آن افزایش یابد.
وی هدف از برگزاری این برنامهها را تبیین، تشریح و نمایش توانمندیها، ظرفیتها، دستاوردها و الگوهای بسیج در عرصههای مختلف و تقدیر از زحمات شبانهروزی بسیجیان خستگی ناپذیر دانست.
وی اظهار کرد: نواختن زنگ مدرسه عشق و بسیج در مدارس و تبیین تفکر و عملکرد بسیج به صورت چهره به چهره و پخش مستند در کلاسهای درس، رزمایش فاطمی (۵) با حضور ۶۰۰ گروه جهادی و ارائه خدمات در ۱۲ عرصه خدماتی، بهداشتی، درمانی، عمرانی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی به ویژه مناطق کمبرخوردار، برگزاری اجلاسیه شهدای جهادگران فاطمی در خلخال با حضور سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور و اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیات جنوب کشور از جمله برنامههای پیشبینی شده در هفته بسیج است.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادانه داد: دیدار با خانوادههای شهدا و تجلیل و تکریم از خانوادههای فرماندهان پایگاهها، تجلیل و تکریم از بسیجیان، نخبگان، قهرمانان و مدال آوران، دیدار بسیجیان با امامان جمعه و سخنرانی فرماندهان قبل از خطبههای نماز جمعه، افتتاح پروژههای اقتصاد مقاومتی، برگزاری جشنواره جهادگران علم و فنآوری و اقتصاد دانش بنیان، همایش بزرگ بانوان فاطمی، تکریم از مادران سه فرزند، اعزام گروههای پزشکی به مناطق روستایی و کمبرخوردار و ارائه خدمات رایگان به نیازمندان را از دیگر برنامههای پیشبینی شده در هفته بسیج ذکر کرد.
سرهنگ عطایی بیان کرد: برای این هفته مسابقه کتابخوانی، یادواره شهدا، شب شعر، اجتماع بسیجیان، نمایشگاه طرح اسوه، برگزاری نمایشگاه یاس کبود، رزمایش کارزار خدمت، اکران فیلم و اجرای انواع جشنواره هنری و برگزاری مسابقات پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: افتتاح ۱۰ واحد مسکونی محرومان، تکمیل، بازسازی و مرمت ۲۱ مسجد و پایگاه مقاومت، افتتاح مدرسه، ۲۴ کارگاه اشتغالزایی، ۳۰ کیلومتر راه روستایی، ۱۲ پروژه آبرسانی و ۱۱ سیل بند سنگی و ملاتی از جمله پروژههای قابل افتتاح هفته بسیج در استان اردبیل است.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: برای احداث و تکمیل پروژههای عمرانی و خدماتی بسیج استان در قالب ۸۰ پروژه ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
سرهنگ عطایی گفت: جهاد تبیین، جهاد خدمترسانی و جهاد امیدآفرینی از مهمترین اهداف و محورهای هفته گرامیداست بسیج استان است و تمام برنامهها باید منجر به حفظ انسجام بسیجیان و تولید قدرت نرم برای کشور، تبیین و برجستهسازی مکتب بسیج با انعکاس و معرفی الگوها، ظرفیتها، قابلیتها، جذابیتها، مجاهدتها و حماسه آفرینیهای بسیج در طول تاریخ انقلاب، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب، کودک کش و صهیونیستی اسراییل علیه کشورمان شود.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "بسیج برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم آفرین است" افزود: به معنی واقعی کلمه امروز بسیج برای دوستان افتخار و برای دشمنان مایوس کننده هستند.