مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: سیستم گرمایشی هزار و ۲۰۰ کلاس درس استان نیازمند استانداردسازی و تبدیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یونس بهاروند ایرانیا گفت: استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان از سال ۹۲ آغاز شده و تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ کلاس درس در استان استانداردسازی شده است.

وی افزود: سیستم گرمایشی هزار و ۲۰۰ کلاس درس استان نیازمند استانداردسازی و تبدیل است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان ادامه داد: امسال استانداردسازی ۳۰۰ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته که اتمام آن نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان است.

بهاروند ایرانیا عنوان کرد: تاکنون ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس استان تخصیص یافته است که در صورت تأمین منابع مورد نیاز، این طرح‌ها تکمیل خواهند شد.

وی با اشاره به اجرای مراحل تحویل طرح‌ها به پیمانکاران برای استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس یادآور شد: همچنین تعمیرات سیستم‌های گرمایشی طبق روال هر ساله در حال انجام است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: در حال حاضر ۶۰۰ مدرسه معادل ۲۵ درصد مدارس استان تخریبی و نیازمند بازسازی هستند که برنامه‌های متعددی در قالب طرح‌های مختلف برای استانداردسازی این تعداد در دستور کار قرار دارد.

بهاروند ایرانیا با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده و اجرای برنامه نهضت توسعه عدالت فضا‌های آموزشی در استان افزود: در این راستا ۳۰ مدرسه استاندارد و بزرگ در استان جایگزین مدارس تخریبی خواهد شد که احداث ۱۵ مدرسه برای جایگزینی مدارس تخریبی در شهر‌های مختلف استان با مشارکت و کمک مردمی خیران و مسئولیت‌های اجتماعی تعریف شده است.

وی ادامه داد: همچنین در شهر‌های دارای تراکم بالای دانش آموز نیز ۱۵ طرح جایگزین مدارس تخریبی استان تعریف شده است که تلاش می‌شود عملیات اجرایی این مدارس هرچه سریعتر با حضور خیران و مشارکت در امر مدرسه سازی آغاز شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان همچنین از انعقاد ۴۰ تفاهم نامه، امسال با حمایت خیران مدرسه ساز در استان خبرداد.

بهاروند ایرانیا با اشاره به جذب اعتبارات سال گذشته در حوزه مدرسه سازی اظهارکرد: ۲۵۰ طرح مدرسه سازی سال مالی ۱۴۰۳ اجرایی شده است که ۱۸۹ طرح در قالب ۳۴۷ کلاس درس، همزمان با سال تحصیلی جدید به بهره برداری رسید.