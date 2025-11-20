دیوید کریک، افسر ارشد سابق پلیس لندن و متجاوز سریالی که در حال گذراندن زندان به علت ارتکاب به جرایم جنسی علیه ۱۲ زن است به ارتکاب به جرایم جدید از جمله سوء استفاده جنسی از کودکی ۱۲ ساله متهم شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این افسر ارشد پلیس انگلیس که برخی او را پلیس هیولا توصیف می‌کنند، به نوشته رسانه‌های انگلیس در مدت ۱۷ سال به ده‌ها فقره جرم از جمله چندین فقره تجاوز جنسی اعتراف کرده است.

در تازه‌ترین جرمی که علیه این افسر پنجاه ساله پلیس مطرح شده این است که او به مدت ۱۸ ماه از کودک ۱۲ ساله سوءاستفاده جنسی کرده است تا اینکه او به مادرش گفت چه اتفاقی افتاده است.

کریک در سال ۲۰۰۱ به پلیس لندن (متروپولیتن) پیوست آخرین جرایمش که رسیدگی شد ۷۱ فقره خشونت جنسی علیه ۱۲ زن مختلف بود.

این افسر پلیس انگلیس که علاوه بر سوء استفاده از موقیعت شغلی، به علت ارتکاب به جرایم متعدد به حد اقل ۳۲ سال زندان محکوم شده است، سال ۲۰۰۹ به عنوان افسر ارشد حفاظت دیپلماتیک و پارلمانی ارتقاء مقام یافت و سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رسیدگی به شکایات علیه او عملی شد.

پس از اینکه وین کوزنز، افسر ارشد پلیس مسلح انگلیس، دختر جوانی به نام سارا اورارد را ربود و پس از تجاوز او را به قتل رساند و سپس جسد او را سوزاند و در یک پارک جنگلی خارج از لندن مدفون کرد، خشم جامعه برانگیخته شد و نهاد‌های مدنی و حامی حقوق زنان، افراد به ویژه زنان و دختران را تشویق کردند تا هر گونه سوء استفاده افسران پلیس را گزارش کنند تا این افراد فاسد شناسایی و تلاش برای اخراج آنان انجام شود تا شاهد چنین جنایات هولناک در نیروی پلیس نباشند و به همین علت شکایت‌هایی علیه افسران پلیس به ثبت رسید که کریک از جمله آنهاست.

دادستان ارشد انگلیس می‌گوید که شواهد نشان می‌دهد کریک از سنین کم کودک‌آزاری را شروع کرد و جرائم جنسی او در بزرگسالی دهه‌ها "تشدید" شد.

او این افسر پلیس انگلیس را مردی شیاد توصیف کرد که از خود ظاهری ساخته بود تا هیچ‌کس متوجه نشود که او پشت در‌های بسته درونش چه می‌کند.

اکنون این پرسش در افکار عمومی انگلیس مطرح است که چگونه فردی با این سابقه تجاوز و ارتکاب به انواع جرم توانسته سال‌ها به عنوان افسر ارشد پلیس فعالیت کند، فردی با کشف جرایم جدید معلوم نیست چه جرایم دیگری را مرتکب شده، اما آن‌ها را همچنان پنهان نگاهداشته است.

ایان مور، سرپرست کارآگاهان پلیس منطقه هرتفوردشایر، می‌گوید اگر اعترافات کریک در سال ۱۹۹۰ به پلیس تحویل داده می‌شد، آینده می‌توانست بسیار متفاوت باشد. اشاره او به نادیده گرفتن شکایاتی است که از او شده بود.

این افسر پلیس با ابراز امیدواری از اینکه اعتماد جامعه برای گزارش به پلیس و درباره پلیس ترمیم شود می‌افزاید: فکر می‌کنم هنوز کار‌های زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

قرار است جرایم جدید این افسر متجاوز زنجیره‌ای در پلیس انگلیس امروز در دادگاهی در این کشور رسیدگی شود.