مدیر قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: مراسم اختتامیه سوگواره «یاس کبود» با حضور ۴ شاعر آئینی در این دانشگاه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی همدان و دبیر کلانمنطقه قرآن و عترت منطقه ۳، از برگزاری مراسم اختتامیه سوگواره «یاس کبود» خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پاسداشت جایگاه حضرت زهرا (س) و ترویج فرهنگ سوگواری فاطمی، سهشنبه ۴ آذرماه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در سالن آمفیتئاتر دکتر سعیدیجم برگزار میشود.
زلیخا غلامی افزود: این سوگواره با مشارکت معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی همدان، کرمانشاه و کردستان برگزار شده و در مراسم اختتامیه، آیین شعرخوانی و تجلیل از برگزیدگان سوگواره انجام خواهد شد.
او گفت: در این مراسم جمعی از شاعران آیینی از جمله سید امید حسینی، محمدجواد معصومی، امیرمحمد نانکلی، حامد بختیاری و فرهاد سپهرپور به شعرخوانی خواهند پرداخت.
مدیر قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین برنامههایی، تعمیق معارف فاطمی در میان دانشجویان و ایجاد فضای فرهنگی و معنوی در محیط دانشگاه است.