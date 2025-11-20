پخش زنده
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ازاجرای طرحهای عمرانی گسترده با تخصیص اعتبارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی در نشست صمیمی با مدیران عامل شرکتهای عضو هیئتامنای شهرک و خانوادههای ساکن شهرک مسکونی پارس جم، مجموعهای از برنامههای گسترده برای ارتقای شرایط رفاهی و زیستی در شهرک را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه نصب آسانسورها یکی از اصلیترین خواستههای خانوادههای ساکن است اظهار داشت: این موضوع با سرعت در حال طی مراحل قانونی است و بهمحض اخذ مجوزهای لازم، عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
حسینی با تأکید بر ضرورت مطالبهگری هوشمندانه، دقیق و راهگشا در شهرک گفت: در یک سال اخیر طرحهای کلیدی از جمله تعویض کابینتها، رنگآمیزی واحدها، تعویض پنجرهها و سایر اقدامات اساسی نوسازی را شروع کردهایم و برای اجرای این طرحها بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
وی همچنین از نوسازی تعدادی از منازل خبر داد و افزود: پس از تکمیل روند آمادهسازی، این منازل مطابق ضوابط به کارکنانی که سالها متقاضی تخصیص منزل سازمانی بودهاند، واگذار خواهد شد.