به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: این طرح با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان تعریف شده است.

وی افزود: این طرح با هدف تأمین برق مورد نیاز بندر گناوه به‌ویژه پس از اجرای طرح توسعه بندر و در راستای مدیریت مصرف انرژی و تفکیک انشعابات اداره بندر از اداره گمرک در حال اجراست.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در چارچوب این طرح، یک دستگاه پست پاساژ در ورودی بندر گناوه، دو پست زمینی ۲۰ کیلوولت و یک پست کمپکت با ظرفیت یک‌هزار کاوا احداث می‌شود.

ارجمندزاده ادامه داد: همچنین برای تأمین برق اضطراری، در هر یک از دو پست زمینی دو دیزل ژنراتور با ظرفیت ۲۰۰ کاوا و در پست کمپکت یک دیزل ژنراتور ۷۰۰ کاوا نصب خواهد شد.

وی گفت: تاکنون پیشرفت فیزیکی طرح به ۲۱ درصد رسیده و از برنامه زمان‌بندی مصوب در سامانه مدیریت طرح که ۱۵ درصد پیشرفت را پیش‌بینی کرده بود، جلوتر هستیم.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان گفت: با خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز، تلاش می‌شود روند اجرای طرح با همین سرعت ادامه یافته و پیشرفت از برنامه زمان‌بندی فراتر باقی بماند.