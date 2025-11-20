پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: طرح ساماندهی تأسیسات برقی بندر گناوه با هدف تأمین برق پایدار و تفکیک انشعابات اداره بندر و گمرک، با پیشرفت ۲۱ درصدی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: این طرح با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان تعریف شده است.
وی افزود: این طرح با هدف تأمین برق مورد نیاز بندر گناوه بهویژه پس از اجرای طرح توسعه بندر و در راستای مدیریت مصرف انرژی و تفکیک انشعابات اداره بندر از اداره گمرک در حال اجراست.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در چارچوب این طرح، یک دستگاه پست پاساژ در ورودی بندر گناوه، دو پست زمینی ۲۰ کیلوولت و یک پست کمپکت با ظرفیت یکهزار کاوا احداث میشود.
ارجمندزاده ادامه داد: همچنین برای تأمین برق اضطراری، در هر یک از دو پست زمینی دو دیزل ژنراتور با ظرفیت ۲۰۰ کاوا و در پست کمپکت یک دیزل ژنراتور ۷۰۰ کاوا نصب خواهد شد.
وی گفت: تاکنون پیشرفت فیزیکی طرح به ۲۱ درصد رسیده و از برنامه زمانبندی مصوب در سامانه مدیریت طرح که ۱۵ درصد پیشرفت را پیشبینی کرده بود، جلوتر هستیم.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان گفت: با خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز، تلاش میشود روند اجرای طرح با همین سرعت ادامه یافته و پیشرفت از برنامه زمانبندی فراتر باقی بماند.