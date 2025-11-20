به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهران راویان اظهار داشت: اقدامات یاد شده در چارچوب رویکرد راهبردی اداره کل بنادر و دریانوردی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های مطالعاتی و توسعه فرهنگ مطالعه در میان پرسنل اداره کل صورت گرفته است.

وی با اشاره به راه‌اندازی کتابخانه مجازی، افزود: این کتابخانه با هدف دسترسی سریع و آسان کارکنان به منابع علمی، عمومی و تخصصی طراحی شده و امکان مطالعه و جست‌وجوی منابع را فراهم می­‌کند.

راویان ادامه داد: کتابخانه مجازی را می‌توان بخشی از برنامه تحول دیجیتال دولت و پایگاه جامع دانشی اداره کل دانست که لینک آن به آدرس (bpmolibrary.ir) از تاریخ ۲۴ آبان ماه در دسترس همکاران قرار گرفته است.

وی در ادامه به اهدای مجموعه‌ای از کتاب‌های آموزشی، علمی و داستانی به کتابخانه مدرسه شهید حسین‌نژاد اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف تقویت فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان و حمایت از نهاد‌های آموزشی انجام شده است.

راویان همچنین از افتتاح کتابخانه‌های جدید در بنادر استان خبر داد.