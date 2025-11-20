روسیه به ادعای جان هیلی وزیر دفاع انگلیس درباره نزدیک شدن آنچه کشتی جاسوسی روسیه به آب‌های انگلیس در سواحل اسکاتلند واقع در شمال انگلیس اعلام کرد واکنش نشان داد و آن را سوء ظنی مضحک دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، وزیر دفاع انگلیس در سخنانی که زنده از برخی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی انگلیس پخش شد گفت: «نیرو‌های بریتانیایی هنگام ردیابی یک «کشتی جاسوسی» روسی مورد اصابت لیزر قرار گرفتند».

وزارت دفاع انگلیس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر کشتی‌های جاسوسی روسیه به سمت سواحل بریتانیا حرکت کنند، «ما گزینه‌های نظامی آماده داریم»

لندن اعلام کرد: یک ناوچه نیروی دریایی سلطنتی و هواپیما‌های نیروی هوایی سلطنتی را برای نظارت و ردیابی یک کشتی جاسوسی روسی در حاشیه آب‌های سرزمینی بریتانیا دیده شده مستقر کرد.

انگلیس مدعی شد کشتی روسیه در حال نقشه برداری از کابل‌ها و خطوط لوله انگلیس زیر دریا بود.

برخی صاحب نظران معتقدند طرح اینگونه مسائل از جانب مقامات دولت و اینکه انگلیس برای مقابله با تهدید‌های جدید به اندازه کافی آماده نیست و باید توانمندی‌های خود را افزایش دهد با هدف کاهش نارضایتی‌ها از روند افزایشی بودجه نظامی این کشور در لایحه جدید بودجه است که قرار است هفته آینده به مجلس انگلیس ارائه شود.

لندن در حالی بر طبل تنش با روسیه می‌کوبد که بر اساس گزارش آکسیوس دولت ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی تهیه پیش‌نویس طرح جدید ۲۸ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ اوکراین با مشورت روسیه است.

طرحی که گفته می‌شود اوکراین بخشی از خاک خود را به نفع روسیه از دست خواهد داد و منابع و معادن آن نیز به مدت طولانی در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد.

ادعای تلاش روسیه برای جاسوسی با هدف خرابکاری علیه انگلیس در حالی مطرح می‌شود که دادگاه عالی ایتالیا تحویل مظنون اوکراینی به انفجار خط لوله انتقال گاز به آلمان موسوم به نورد استریم را تأیید کرد.

این در حالی است که بلافاصله پس از انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم در سال ۲۰۲۲ مقامات و رسانه‌های غربی با ایجاد موجی از اخبار و تحلیل ها، کرملین را مسئول انفجار این خط لوله معرفی کردند.

اسکای نیوز پیش از این گزارش داده بود که مرد اوکراینی بازداشت شده در سرویس مخفی اوکراین و نیرو‌های ویژه ارتش این کشور خدمت کرده است، اما دولت اوکراین همواره هرگونه دخالت در این انفجار‌ها را رد کرده است.

دادستان‌های آلمان معتقدند که فرد در بازداشت عضو گروهی بوده که در سپتامبر ۲۰۲۲ دستگاه‌هایی را در خطوط لوله نزدیک جزیره بورنهولم دانمارک کار گذاشتند.

این انفجار‌ها به سه خط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا آسیب جدی وارد کرد و به تعمیق بحران انرژی در اروپا منجر شد که با آغاز جنگ اوکراین و روسیه افزایش یافته بود.

بر پایه یک گزارش اطلاعاتی آمریکا که سال ۲۰۲۳ فاش شد، یک گروه طرفدار اوکراین پشت این حمله بوده است، اما نه دولت اوکراین و نه هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار‌ها را بر عهده نگرفته است.