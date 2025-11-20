به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت ساعت ۲ و ۲۲ دقیقه بامداد امروز در روستای حسین‌آباد شهرستان بویین‌میاندشت رخ داد، سه نفر شامل یک مرد ۳۵ ساله، یک زن ۲۹ ساله و یک کودک ۸ ساله بر اثر اسنشاق گاز منوکسید کربن مسموم شدند.

علیرضا زمان‌پور افزود: این افراد به درمانگاه بویین‌میاندشت منتقل شدند.

وی گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نشت گاز شهری عامل اصلی مسمومیت بوده است.