

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی سرپرستان و پزشکان تیم‌های شرکت کننده در نخستین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ در شهر مانیل امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه برگزار شد.

در دومین دیدار ملی پوشان با پیراهن سفید به مصاف پاناما و در سومین مسابقه با پیراهن قرمز به مصاف تیم ایتالیا می‌روند.

در این نشست ضمن اشاره به قوانین مرتبط به برگزاری بازی ها، قوانین مربوط به رفت و آمد تیم‌ها از هتل محل اقامت، نحوه استقرار تیم‌ها در ابتدای مسابقه و رونمایی از لباس‌های دو تیم بیان شد تا تیم‌ها در جریان جزئیات قرار بگیرند.

المیرا ثمینی پور به عنوان مدیر تیم و سحر ستاری، پزشک تیم در جلسه هماهنگی سرپرستان و پزشکان تیم‌ها حضور داشتند.

در ادامه جلسه هماهنگی تیم ها، کادر پزشکی، با پزشکان تیم‌های حاضر در این دوره، نشستی را برگزار و در خصوص اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی توضیحاتی را ارائه کرد.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ - فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

یکشنبه ۲ آذر

برزیل - ایران، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۵:۰۰ به وقت تهران

چهارشنبه ۵ آذر

پاناما - ایران، ساعت ۱۸ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران

شنبه ۸ آذر

ایران - ایتالیا، ساعت ۱۷ به وقت محلی و ۱۲:۳۰ به وقت تهران