استاندار اردبیل گفت: بهترین ابزار توسعه انسانی یادگیری است که جز با کسب دانش از طریق مطالعه محقق نمی‌شود. پیشرفت کشور تنها با توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود و هرچه پل، جاده و بزرگراه بسازیم، اگر در کنار آنها توسعه انسانی که محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، نداشته باشیم، به جایی نخواهیم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی‌یگانه در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار در استان اردبیل مطالعه را محور توسعه انسانی دانست و اظهار کرد: توسعه انسانی که محور اقتصاد، اجتماع و فرهنگ است، بدون مطالعه ممکن نیست.

وی بر اهمیت مطالعه از سنین کودکی تأکید کرد و ادامه داد: علاوه بر کتاب‌های درسی و دانشگاهی، نیاز به پژوهش دقیق درباره سرانه مطالعه در استان داریم و نیکوکاران باید در کنار فعالیت‌های خیرخواهانه خود به توسعه کتابخانه‌ها نیز ورود کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به توسعه فضای مجازی و ارائه رایگان آن در جامعه گفت: نرم‌افزار‌ها فرصت ژرف‌نگری را از انسان می‌گیرد و ذهن را به سطحی‌نگری سوق می‌دهد که امری خطرناک است و ما را به جای ژرف نگری به زودباوری می‌رساند.

امامی یگانه با بیان اینکه باید مطالعه منابع ارزشمند و پژوهش‌شده مطالعه کنیم تا ما را به سمت ژرف نگری سوق دهد، ادامه داد: ساختار‌های مجازی بر اساس ساختار خود فرصت تمرکز را می‌گیرد و ضمن ارائه اطلاعات ناقص، انسان را به سمتی پیش می‌برد که بیشتر از چند دقیقه کوتاه روی موضوعی تمرکز نمی‌کند.

وی مطالعه را ورزش ذهن و کاهش استرس، تقویت عملکرد مغز، افزایش صبر و آرامش، تقویت مهارت‌های ارتباطی و نگاه ژرف‌تر به مسائل را از مزایای آن اعلام کرد و توسعه کتابخانه‌های سیار و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای دسترسی همگانی به کتاب‌های مفید را خواستار شد.

استاندار اردبیل به نقش مهم کتابداران اشاره و بیان کرد: کتابداران تنها وظیفه تحویل و دریافت کتاب ندارند، بلکه باید با هدایت دانش و مهندسی علمی و معرفی کتاب‌های خوب و مفید، مراجعه کنندگان را برای دسترسی به بهترین منابع راهنمایی کنند.

در این مراسم مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل نیز بر نقش کلیدی کتابخانه‌ها در رشد فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: کتاب کتاب میراث ماندگار بشریت و چراغی است که مسیر انسان را در تاریکی جهل و بی‌خبری روشن می‌کند و جامعه‌ای خلاق و آینده‌ساز خواهد بود که مطالعه را در زندگی خود جای دهد.

پروانه رضاقلی‌زاده، با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی استان امروز محفل‌های فکری و پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و نقش کتابداران در معرفی منابع ارزشمند و هدایت دانش برجسته است، افزود: در حال حاضر در سطح استان اردبیل ۸۲ باب کتابخانه عمومی شامل ۴۹ باب کتابخانه شهری، ۱۹ باب کتابخانه روستایی، ۱۴ باب کتابخانه مشارکتی، دو باب پیشخوان خدمات کتابخانه‌ای و یک کتابخانه سیار فعال می‌باشد

وی اضافه کرد: در این کتابخانه‌ها بیش از یک میلیون نسخه کتاب وجود دارد و بیش از ۶۴ هزار نفر در آنها عضوند که امیدواریم این تعداد در سال‌های پیش‌رو بیش از این افزایش یابد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل از برگزاری شش هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در استان اردبیل خبر داد و افزود: برگزاری رویداد یک‌روزه «به وقت کتاب» با حضور کتابداران و فعالان فرهنگی و هنری، دومین دوره جشنواره کتاب‌خوانی عشایر با حضور بیش از هشت هزار نفر که ۷۵ درصد آنها جزء گروه سنی کودک و نوجوان، طرح کوله کتاب در قالب ۱۶ کوله حاوی کتاب‌های متنوع برای خدمات‌رسانی به روستا‌ها و مناطق عشایری فاقد کتابخانه با همکاری کتابداران و آموزگاران و راه‌اندازی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت منابع و توسعه کتابخانه‌ها را از مهمترین برنامه‌های اجرا شده است.

رضاقلیزاده گفت: با توجه به نیاز مخاطبان برای تنوع منابع، امسال نیز ۲۲ هزار و ۵۰۰ نسخه کتاب و نشریه با ارزش بیش از ۸۰ میلیارد ریال از جانب اداره‌کل تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در اختیار کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل قرار گرفت.

در پایان این مراسم از کتابداران و کتابخوانان برتر استان اردبیل و برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «کوه مرا صدا زد» با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.