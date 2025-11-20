

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار بابلسر در بازدید از مرکز جدید دیالیز شهرستان، این طرح را از اقدامات ارزشمند حوزه درمان دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه خدمات سلامت تأکید کرد.

قربانعلی ولی زاده با اشاره به سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی برای ساخت این مرکز، بدون استفاده از هرگونه تسهیلات بانکی، گفت: یکی از سیاست‌های جدی دولت، تقویت و حمایت از بخش خصوصی در حوزه درمان بوده و این مجموعه نمونه موفقی از حضور مؤثر سرمایه‌گذاران در رفع نیاز‌های اساسی مردم است.

او ادامه داد: در مازندران تنها دو مرکز دیالیز با این ظرفیت و امکانات در شهرستان‌های بابل و ساری فعال است و نبود چنین مرکزی در بابلسر باعث می‌شد بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات به شهر‌های دیگر مراجعه کنند.

فرماندار بابلسر گفت: بیش از ۱۷۰ بیمار دیالیزی در شهرستان شناسایی شدند.