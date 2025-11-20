پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی در کانال تلگرامی خود نوشت: به هیچ وجه غنی سازی صفر را نمیپذیریم، زیرا این موضوع به افتخارملی و غرور ملی تبدیل شده و ما برای آن هزینههای فراوان مادی و معنوی کرده و برای حفظ آن شهیدان هستهای متعدد دادهایم. هرگونه توافق برای صفرکردن درصد غنی سازی هستهای را خیانت میدانیم و زیر بار آن نمیرویم.
وی تاکید کرد: در تعامل با آژانس، در مورد تاسیسات هستهای بمباران شده کاری نداریم و صرفا در باره تاسیساتی که بمباران نشدهاند در قالب مقررات آژانس همکاری میکنیم.