وزیر امور خارجه تصریح کرد: به هیچ وجه غنی سازی صفر را نمی‌پذیریم، زیرا این موضوع به افتخار ملی و غرور ملی تبدیل شده و ما برای آن هزینه‌های فراوان مادی و معنوی کرده و برای حفظ آن شهیدان هسته‌ای متعدد داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی در کانال تلگرامی خود نوشت: به هیچ وجه غنی سازی صفر را نمی‌پذیریم، زیرا این موضوع به افتخارملی و غرور ملی تبدیل شده و ما برای آن هزینه‌های فراوان مادی و معنوی کرده و برای حفظ آن شهیدان هسته‌ای متعدد داده‌ایم. هرگونه توافق برای صفرکردن درصد غنی سازی هسته‌ای را خیانت می‌دانیم و زیر بار آن نمی‌رویم.

وی تاکید کرد: در تعامل با آژانس، در مورد تاسیسات هسته‌ای بمباران شده کاری نداریم و صرفا در باره تاسیساتی که بمباران نشده‌اند در قالب مقررات آژانس همکاری می‌کنیم.