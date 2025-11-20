در فضایی آکنده از معنویت و در دل یکی از کهن‌ترین مجموعه‌های تاریخی ایران، مراسم شب‌های قرآنی به همت بسیج صداوسیمای مرکز یزد برگزار شد.

ترکیب تاریخ، آسمان و آیات الهی در شب‌های قرآنی ارگ سریزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم شب‌های قرآنی با حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان به معارف دینی، به همت بسیج صداوسیمای مرکز یزد در مجموعه تاریخی ارگ سریزد برگزار شد.

مشاور مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، در حاشیه این برنامه گفت: تلاش کردیم در این دوره، علاوه بر قرائت قرآن و بیان داستان‌ها و مفاهیم قرآنی، از ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و علمی مجموعه سریزد نیز بهره‌برداری کنیم.

ایرانی افزود: برنامه‌هایی، چون رصد آسمان، آشنایی خانواده‌ها با نشانه‌های الهی و بازدید از فضا‌های بومی و تاریخی منطقه، به غنای محتوایی این محفل افزوده است.

وی ایجاد فضایی مشترک برای سیر و سیاحت خانواده‌ها در کنار برنامه‌های معنوی را فرصتی ارزشمند دانست و تأکید کرد که چنین تجربه‌هایی نقش مهمی در آشنایی نسل جوان با فرهنگ، تاریخ و آداب مذهبی کشور دارند.

در ادامه، مجید سریزدی، مدیرعامل مجموعه گردشگری ارگ سریزد، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اماکن تاریخی ایران اظهار کرد: کشور ما گنجینه‌ای بی‌بدیل از محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی دارد که با مرمت و احیای اصولی می‌توانند بستری مناسب برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی باشند.

او با بیان اینکه مجموعه سریزد هم‌اکنون دارای ۱۶ بنای مرمت‌شده آماده بهره‌برداری در حوزه‌های اقامت، پذیرایی و بازدید گردشگران است، گفت: گردشگری معنوی علاوه بر جذب مخاطبان، موجب تقویت هویت فرهنگی و انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده می‌شود.

سریزدی تعامل میان متولیان میراث فرهنگی و فعالان گردشگری را ضروری دانست و افزود: برگزاری محافل قرآنی در اماکن تاریخی نمونه‌ای موفق از پیوند میان تاریخ، فرهنگ و معنویت است و می‌تواند الگویی موثر برای سایر نقاط کشور باشد.