داوران استان چهارمحال و بختیاری در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: امروز ابراهیم موسوی دیدار دو تیم فولاد هرمزگان و چوکا تالش را سوت میزند و موعود بنیادیفرد به عنوان داور VAR در دیدار تیمهای سایپا تهران و نساجی مازندران حضور خواهد داشت.
حسین زمانی افزود: فردا حسین امیدی به عنوان داور و موعود بنیادیفرد به عنوان داور VAR دیدار دو تیم استقلال تهران و پادیاب خلخال را قضاوت خواهند کرد و سعادت باغبانی به عنوان ناظر در دیدار تیمهای مس شهر بابک - فجر سپاسی شیراز حضور خواهد داشت.
به گفته وی پس فردا وحید زمانی دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و کیا تهران را سوت میزند.