به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این بیمارستان که قرار است جایگزین بیمارستان شفا شود، در زمینی به مساحت ۸۲۵۰ متر مربع در ضلع غربی بیمارستان شفا قرار دارد و این مرکز درمانی در دو بلوک A و B با مجموع زیربنای ۷۳ هزار متر مربع ساخته خواهد شد؛ به‌طوری که بلوک A شامل ۱۲ طبقه و بلوک B دارای ۸ طبقه خواهد بود.

تاکنون ۱۲.۵ کیلومتر شمع‌کوبی، ۵۰ هزار متر مکعب بتن‌ریزی و بخشی از اسکلت فلزی طرح انجام شده و اسکلت ساختمان به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده و از مجموع ۲۵۰۰ متر اسکلت فلزی مورد نیاز، ۱۳۰۰ متر وارد سایت شده و مابقی در کارگاه در حال ساخت است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امسال۲۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه ساخت این بیمارستان پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۵۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده ودر مجموع تاکنون یک همت برای طرح هزینه شده و طبق برآوردها، بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی برای تکمیل و تجهیز کامل به حدود ۱۴ همت بودجه نیاز دارد.

وزیر بهداشت در این بازدید قول داد هر میزان اعتباری که استان برای پیشبرد طرح اختصاص دهد، وزارت بهداشت نیز ۳۰ درصد معادل آن را تأمین خواهد کرد تا روند ساخت بیمارستان با سرعت بیشتری پیگیری شود.